U19籃球聯盟在和平國小暖身球場進行U12組第一組賽事。俱樂部球隊Snipers展現成熟的團隊進攻與防守紀律，第三節打出15：2的關鍵攻勢，一舉拉開比數，Snipers球員多數來自上季Falcons，本季同為美國學校學生的他們選擇獨立組隊再出發，彼此默契迅速展現。此役Snipers全隊共送出13次助攻，占全隊得分超過66%，流暢的球權轉移連前SBL球員、現任安坑國小教練康昭翔都忍不住稱讚：「基本功扎實，態度也非常積極。」事實上，上半場雙方戰況膠著，Snipers僅以1分領先。易籃再戰後，Snipers逐漸掌握比賽節奏，善用空檔機會，中距離投籃屢屢命中，同時在防守端鞏固禁區，成功壓制安坑國小第三節僅拿下2分，成為比賽勝負的分水嶺。Snipers教練李智翔賽後肯定球員的場上表現，表示球隊平時相當重視閱讀防守與臨場反應能力，「這場比賽大家都有做到，其他部分就讓球員自由發揮。基本功是籃球的根本，這也是我們花很多時間在練的地方。」此役Snipers後衛陳皇志扮演「助攻發動機」角色，雖然全場僅攻下3分，但貢獻4籃板、5助攻，多次替隊友製造輕鬆得分機會。他笑說自己更享受助攻的感覺，「助攻比較開心，能跟隊友一起揮汗練習、比賽、贏球，真的很高興。」Snipers每週固定三次團隊訓練，不過熱愛籃球的陳皇志幾乎天天自主加練，「沒事就會練運球、投籃，有時找教練幫忙，有時自己練，大概每天花1、2個小時，把基本功做好，才知道過人之後該怎麼做。」全場表現最亮眼的則是Snipers朱宥丞，繳出13分、9籃板、4抄截，另有2助攻的全能數據，一度被隊友笑稱「差點雙十」。個性害羞的他仍保持謙虛，認為勝利來自全隊努力，而非個人表現。值得一提的是，Snipers全隊年齡僅10歲，卻在U12層級挑戰多支學長球隊。朱宥丞表示，球隊並不畏懼年齡差距，「來這裡最重要的是學習跟隊友的默契，提升化學效應，還有把教練要求的防守確實做到。」