我是廣告 請繼續往下閱讀

▲汪小菲（左）妻子馬筱梅（右）才剛傳出懷孕，近期已經明顯可見孕肚。（圖／馬筱梅 IG @hsiaomei0718mandy）

由溫昇豪擔任監製兼主演的影集《整形過後》，9日晚間在台北市西門町舉辦首映會，現場演員全數到齊，星光熠熠。值得注意的是，該劇投資方之一、同時也是醫療顧問的李進良，其多年好友汪小菲也帶著馬筱梅現身力挺，馬筱梅才傳出懷孕7個月，小腹已經明顯隆起。根據《CT WANT》報導，首映會結束後約晚間9點半，汪小菲與老婆馬筱梅在李進良陪同下，一行人步出戲院，隨後轉往附近餐酒館參加劇組餐敘。日前傳出懷孕喜訊的馬筱梅，當晚身穿保暖毛線外套搭配緊身長褲，側身可見小腹隆起，背影線條略顯豐潤，但整體身形依舊纖細有曲線，不過孕肚藏不住。途中，汪小菲先行下車到超商購買飲料，隨後再與老婆及兩名女性友人會合，4人一同步行前往餐酒館。稍晚，李進良、溫昇豪以及曹蘭等人也陸續抵達，現場氣氛熱絡。據了解，這場餐敘主要為劇組內部交流，並未對外公開，但仍吸引不少關注目光。汪小菲與李進良交情深厚，今年5月，汪小菲與結婚一年的馬筱梅在北京補辦婚禮，李進良不僅以媒人身分到場祝賀，還親自上台致詞，足見雙方私交匪淺。也因此，李進良投資的影集舉辦首映，汪小菲自然到場支持，展現力挺好友的情誼。當晚另一個引人注目的畫面，則是李進良的人脈展現。除了演藝圈友人到齊，連女星李燕的前夫、彰化縣議長謝典林也現身餐酒館，專程支持李進良。藝人陸續進入餐廳後，仍留在門口的李進良身邊圍繞數名女性，眾人開心合影自拍，氣氛輕鬆，隨後他才步入餐廳與眾人會合。晚間10點多，汪小菲與老婆馬筱梅率先離開餐酒館，與現場友人一一道別後，步行前往停放在路旁的廂型車。走在前方的汪小菲不時放慢腳步、回頭等候老婆，動作相當貼心；馬筱梅則與女性友人邊走邊聊天，神情愉快，狀態看來相當不錯。途中，汪小菲先行將兩名女性友人送下車，隨後於晚間10點37分，夫妻倆一同返回位於台北市信義區的住處。從當晚互動來看，汪小菲對懷孕中的馬筱梅照顧有加。