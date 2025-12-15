我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委王鴻薇近期爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司的「福麥」，引該公司昨（14）日晚間以3點聲明強力駁斥不實指控。不過，前民眾黨台南市議員參選人江明宗質疑，福麥的回應需要被嚴肅討論，指的到底是哪個美國SAE公司？針對外界質疑其室內裝修的背景，福麥14日晚間聲明表示，他們早已取得美國知名軍火大廠SAE長達10年的台灣獨家代理權，絕非毫無經驗。江明宗則對此質疑，美國知名軍工業者並沒有SAE這間公司！美國唯一生產RDX和HMX炸藥的工廠由BAE Systems管理，因為是government-owned, contractor-operated模式，基本上如果由BAE Systems管理的工廠出貨，那就等於說是美國國防部出貨給台灣？江明宗再指，如果講的是SAE Manufacturing Specialties Corp.這間公司，它只是經銷商，貨源也是來自BAE Systems管理的工廠，他很好奇美國對於武器出口有這麼簡單？如果是SAE Manufacturing Specialties Corp.採購其他國家RDX和HMX炸藥然後賣到台灣，美國跟炸藥出口國都要有輸出許可，不會只有美國的輸出許可。所以，福麥說的到底是哪個美國SAE公司？