大同（2371）13日突重訊，因為已破產子公司台灣華映連帶保證，而與中國華映有賠償官司，中國最高人民法院判決大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元）確定，市場預估每股影響逾6元，拖累今（15）日股價開盤即跌停，來到31.6元。華映曾是面板五虎之一，但最終關廠、破產走入歷史。華映透過華映百慕達2010年到中國投資設立華映科技，然而華映科技因虧損，告大同及華映（百慕達）、華映，要求支付人民幣19.14億元，後續更提高至人民幣30.29億元。大同13日收受委任律師通知，中華人民共和國最高人民法院訴訟判決結果。策略長丁爾昆表示，終審判決結果，原屬大同集團旗下華映百慕達，須向中國華映科技支付業績補償款，而大同華映負連帶清償責任，金額約人民幣30.29億元，約當新台幣131億元。依據大同集團最近期經會計師核閱之財務報告，現金及約當現金近新台幣287億元，資產總計近新台幣1480億元。丁爾昆表示，大同資金充沛、財務結構穩定；加上海外市場成長動能強勁，今年累計營收成長、動能充沛，該判決不影響公司營運。不過市場認為，無論後續發展與該判決能否翻盤，大同會計帳上需先行提列131億元賠償損失，預估今年財報每股將多列虧逾6元，且極可能列虧的時點就在今年第四季。消息拖累大同今日股價被打到跌停價31.6元，截至上午10點40分有9.4萬張排隊賣出。