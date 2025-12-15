今年奪下日本職業棒球（NPB）冠軍的福岡軟銀鷹，休賽季積極補強戰力，繼日前簽下最大目標「龍之子」徐若熙後，近期也確定網羅前阪神虎洋投杜普蘭提爾（Jon Duplantier）。日媒《東京體育》指出，軟銀隊CBO（首席棒球總管）城島健司展現固若金湯的後勤支援，早已擬定有原航平離隊後的佈局，將補強重點放在先發投手的戰力，展現出前線調度精準、毫不多餘的運作。
軟銀早已做好有原航平離隊的準備 休賽季積極補強先發洋投
《東京體育》指出，軟銀隊近年來以投手為核心、兼具好的防守，重新建立常勝體制，若要挑戰太平洋聯盟3連霸，先發投手群的穩定性可說是「命脈」。今年休賽季，3年合約到期成為自由球員的有原航平，表態有意再次挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），同時也不排除轉戰日職其他球團，使得流失的可能性升高。
儘管軟銀隊仍持續與有原進行續約交涉，但事前已做好面對流失的準備。《東京體育》直言，過去3年拿下38勝的有原若離隊，其戰力空缺並非易於填補，但軟銀隊在休賽季迅速補進即戰力，等同提前佈署次佳方案。
此外，本季榮獲洋聯MVP的古巴王牌莫內羅（Livan Moinelo），明年球季將被視為本土選手。軟銀隊也早早將這位王牌脫離洋將名額一事納入考量，並迅速擬定本休賽季的補強策略，鎖定包含受到多支大聯盟球隊高度關注的徐若熙，以及具備全年穩定輪值實績的新洋投人選。
城島健司積極操作 先網羅頭號目標徐若熙再補前阪神洋投
《東京體育》透露，軟銀隊一開始就私下積極接觸前橫濱DeNA隊左投凱伊（Anthony Kay），以防他未能獲得「保證先發的大聯盟合約」。在凱伊加盟白襪隊的可能性提高後，軟銀便將重心轉向爭取杜普蘭提爾，赴日發展首年繳出6勝3敗、防禦率1.39的成績。
雖然杜普蘭提爾在日本大賽中曾被軟銀隊打線用不到2局就攻下7分，但反過來看，也顯示軟銀隊對杜普蘭提爾能力評估的精準度，既然優缺點都已掌握，轉隊後的成長也值得期待。
軟銀隊的多方補強，與CBO（首席棒球總管）城島健司脫不了關係，《東京體育》表示，城島為球團編成最高負責人，今年就發動2筆交易，進入休賽季仍不鬆懈，「整體後勤支援可說是固若金湯，展現不留破綻的體制運作。」
