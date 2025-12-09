中華職棒味全龍的當家王牌徐若熙今年休賽季通過海外FA制度申請旅日，根據日媒《Sponichi Annex》報導，徐若熙已決定以一紙3年總值高達15億日圓（約合新台幣3億元）的優渥合約，轉戰福岡軟銀鷹，且軟銀球團展現極高誠意，將為他準備象徵王牌投手地位的「18」號背號。
繼承王牌！軟銀鷹向徐若熙遞出「18」號背號
日媒《Sponichi Annex》報導指出，軟銀球團已向徐若熙提出背號「18」號的安排，這個號碼對徐若熙來說意義非凡，因為他從平鎮高中到味全龍時期都使用這個號碼。
軟銀隊史中，18號曾由前球星新垣渚、名投松坂大輔以及武田翔太等王牌投手穿著。武田翔太在本季結束後離隊轉戰韓職，正好空出18號，軟銀此舉也明確表達對這位「台灣至寶」的期待。
火球男引發日美爭奪戰 軟銀展現高度誠意
現年25歲的徐若熙是中職極具宰制力的右投手，擁有最快158公里的速球，加上出色的控球能力，是聯盟中少見的高三振率強投。
本季他在中職先發19場，繳出5勝7敗、防禦率2.05的成績單，並以114局和120次三振刷新個人生涯新高。此前，徐若熙的動向曾引發日、美兩國球隊的激烈搶人大戰，但軟銀多次派遣球團高層親赴台灣視察，展現出高度誠意，最終成功網羅這位火球男。
補強先發戰力 再度瞄準日本一
雖然軟銀本季團隊防禦率2.39高居太平洋聯盟之冠，但在先發投手輪值上仍存在不確定因素的情況下，軟銀球團對於徐若熙的加盟寄予厚望，期待他能立即補強先發輪值，成為球隊再度衝擊日本一的關鍵戰力。《Sponichi Annex》指出，雙方已達成決定性協議，最快有望在本月內正式對外公布簽約消息。
消息來源：《Sponichi Annex》
