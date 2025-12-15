我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭碧婷的爸爸發文駁斥傳聞。（圖／翻攝自微博）

郭碧婷與香港娛樂大亨向華強之子向佐結婚後，家庭生活成為外界關注焦點。近日，網路上再次流傳郭碧婷須以私房錢供養娘家，甚至有郭爸爸7個孫子都要郭碧婷養的傳聞。對此，郭碧婷的父親昨（14）日親自於微博發出長文，嚴正駁斥這些不實消息，怒喊：「真是胡說八道。」也透露向太買了百坪土地送給女兒。郭爸爸在文中提到，自己曾說有7個孫子，結果竟傳承7個孫子都要郭碧婷養。他詳細說明，郭家的姐妹們生活皆能自理，並不需要郭碧婷的經濟援助。例如，二妹剛生下孩子，等坐完月子就會和丈夫返回加拿大。小妹與丈夫都有工作，兩人月收入有10萬元，不需要別人幫忙養小孩。他強調，三姐妹各自有家庭，各過各的，只是姐妹間感情好，有空時會相聚。對於女兒在金錢上的援助，郭爸爸也明確界定範圍。他表示，郭碧婷僅是在他生病時幫忙支付醫藥費，並且會提供生活費。他也特別提到，因為自己有健保，所以醫藥費的負擔並不大。而提到郭碧婷的兩位妹妹，郭爸爸則說她們之間「只是互相扶持」。此外，郭爸爸也透露了郭碧婷夫婦的最新動向，表示今早郭碧婷與向佐已帶著孩子動身前往香港，為向華強慶生，他在文中除了祝親家公生日快樂，也特別表達對親家的感激之情。郭爸也證實了向太買了兩塊好幾百坪的土地給郭碧婷，感謝向太對女兒的好，並指出郭碧婷現在住的地方，以及他自己住的地方，產權都是屬於郭碧婷的。他最後解釋，郭碧婷常回娘家，是因為他家中寵物多，需要她回來照顧。郭爸爸的這番發言，不僅澄清了外界對郭碧婷供養娘家的不實揣測，也側面證實了親家對郭碧婷的疼愛與大方。