▲向佐（右）是在6年前郭碧婷（左）求婚成功，現在他是外人眼中的「寵妻狂魔」。（圖／摘自 向太Tiffany陳嵐 微博）

▲向佐在節目上表示，如果求婚被拒絕，會一直求到成功為止，不少粉絲認為有「霸道總裁」的感覺。（圖／摘自香港01）

香港電影大亨向華強近日拍片坦言自己什麼人都捧得紅，唯一捧不起來的是親兒子向佐，還表示向佐曾在接受訪問時被問到家裡每個人、包括妻子郭碧婷都比他有名，有什麼感想？向佐近來就在節目中透露當初在台北的五星飯店宴會廳裡求婚，因為太害怕被郭碧婷拒絕，整個人極度緊繃，雙手狂冒冷汗，拿著戒指盒的手都在抖，氣氛被形容「像在談幾億的大生意」。向佐在英國留學返回香港後，扛著極重的「星二代」包袱，爸爸向華強砸了5億人民幣，為他拍了部《封神傳奇》，票房和評價都相當不如預期，最後至少賠人民幣兩億餘。他雖然還在演藝圈，一時之間事業沒有大突破，反而參加中國真人秀節目《最美的時光》、和郭碧婷配對，竟假戲真做爆出愛的火花，2019年求婚成功。但出乎各方意料，家中財力雄厚的向佐，居然對於郭碧婷會不會接受他的求婚，並沒有很強大的自信，才會緊張到直冒冷汗，就怕戒指拿出來，她還是給他否定的答案。他認為自己太在乎郭碧婷，不太能面對遭拒絕，心理壓力相當大。被問到若是當時郭碧婷真的沒答應又該怎麼辦？向佐表示已經是「破釜沉舟」的態度，認定郭碧婷就是生命中唯一的伴侶，想好一個很賴皮的方法，要是被她拒絕一次，就再計畫下一次的求婚，一直求到她答應為止，頗有「烈女怕纏郎」的味道。對於向佐這樣的想法，網友認為很像是「霸道總裁式的愛」，一些喜歡看言情小說的粉絲，還是很吃這一套，直呼「讓人感動」。好在他固然拿著戒指的手都在發抖，郭碧婷最終還是答應了他的求婚，他就不用再繼續規畫第2次、第3次，而婚後他也成為了觀眾眼中的「寵妻狂魔」，到現在彼此依然如膠似漆。