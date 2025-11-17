香港富商向華強與他的妻子陳嵐（人稱向太）在香港靠著影視產業賺得盆滿缽滿，身家據說高達500億港幣（約2000億台幣）。近日向太突然放話，表示跟向華強正考慮修改遺囑，把家族資產留給第三代，而非直接傳給兒子向佐、向佑和兒媳郭碧婷；因為向太認為，這樣才能激勵向家二代努力工作，她直言：「沒有人有資格躺平」。
向太放話改遺囑 遺產不留給第二代
向太近日公開表示她正在跟向華強商量改遺囑，資產不留給第二代，而是直接留給孫輩的第三代，「我老公支持我這樣做 我說你不給就通通不給」，向太認為這個作法是為了小孩著想，「我不這樣嚇唬他們，他們不努力工作。躺平？沒有任何人有資格躺平，我都沒資格！」
向太在防小兒子？向家家庭關係曝光
而向家二代正是進入演藝圈的大兒子向佐和兒媳郭碧婷，還有個性叛逆、曾因打架傷人坐牢的小兒子向佑。據悉，向佑沒有結婚也沒有小孩，因此向家第三代只有向佐與郭碧婷的一雙兒女。向太早年也分享過，自己已把部分財產信託，小孩無法直接受益，但起碼也「餓不死」，由此可見她並非是一味溺愛孩子的那種母親。
影片曝光後，也有網友認為向太此舉根本只是想防小兒子向佑，「怕二代敗光吧，她不是說躺平嘛，一定是有個兒子光花錢不賺錢唄，這個不給，又給另外一個，一碗水端不平吧」、「都別給，捐了最好，為了第三代自強獨立」、「其實她是針對向佑唄，給第三代，不就等於不給沒有孩子的二代，就是在說向佑吧」。
向太自責寵壞孩子：向佑是我的痛
其實向太過去也曾在影片中提到與向佑的關係，她自責自己沒把孩子教好，感慨地說：「他是我的痛，慈母多敗兒這句話我到50多歲才明白，我真的很後悔」。
向太表示明明她一視同仁教育小孩，向佑卻總覺得她偏心，想以各種行為引起注意，小時候蹺學、長大就到處惹事。向太提到，向佑曾兩度因大鬧酒店、毆打計程車司機被抓，讓她也不知道怎麼處理，只能拒絕金援向佑，但這也因此讓向佑跟向家離心。
資料來源：微博
