▲向太（如圖）不僅擁有商業頭腦，還十分獲得向華強寵愛。（圖／摘自 向太Tiffany 小紅書）

香港富商向華強與他的妻子陳嵐（人稱向太）在香港靠著影視產業賺得盆滿缽滿，身家據說高達500億港幣（約2000億台幣）。近日向太突然表示要修改遺囑，把家族資產留給第三代，希望二代好好工作。事實上，向太富貴日常極盡奢華，不僅擁私人飛機、千萬座駕，還有向華強的戀愛腦，非常寵愛她，隨便送條項鏈都動輒千萬起跳，羨煞不少人。向太的老公向華強是香港電影界的傳奇人物，家族在影視產業耕耘多年，累積了可觀的資產，向華強也在1997年與老婆向太成立中國星集團，也是從事電影製作與發行，出品過許多賣座電影，也為許多知名演員提供發展平台，已經是香港數一數二的電影公司。而向太也並非向華強背後的女人，近年向太逐漸放手中國星的事業，將重心轉移到中國的直播帶貨，沒想到也做的十分成功，成為人氣主播，憑藉直播吸引了大量粉絲，收入也是相當可觀，是非常有商業手段的女強人。不只如此，向太除了有致富頭腦外，還擁有向華強這個戀愛腦，不僅曾在情人節時以8,611萬元購入的75.36卡的水滴形鑽石吊墜「中國之星」贈送向太。向華強寵妻出名，還為向太豪擲400萬購買勞斯萊斯座駕，該車曾在2023年向太出席電影《風再起時》首映會時出現，掀起不少討論。就連出去旅遊，向華強都是和向太搭乘私人飛機，據悉機艙內部極盡奢華，向華強還會為向太準備鮮花、甜點，只會哄老婆開心，不只有錢還疼老婆，羨煞無數粉絲。