▲金佳垠（如圖）擁有甜美臉蛋與超絕舞蹈實力，來台後討論度不斷，更被球迷稱讚「吃可愛長大」，粉絲數不斷攀升。（圖／金佳垠IG ＠rkouee）

▲權喜原（如圖）也曾有過相同經驗，當時她表示未來可能無法再收粉絲送的餅乾及飲料作為禮物了。（圖／翻攝自權喜原IG）

近幾年不少韓籍啦啦隊來台應援，受到許多粉絲喜愛，一舉一動都受到關注，有「吃可愛長大」之稱的韓國啦啦隊女神金佳垠（김가은），今年加盟桃園雲豹飛將排球隊「桃氣女孩 Peach Girls」，漸漸展開知名度。金佳垠近日在直播中分享在球場收到的禮物，當中竟出現已經開過、吃過的餅乾，讓本人相當錯愕，而這種情況竟不是第一次發生，味全龍啦啦隊韓籍成員權喜原也曾遇過相同情況，讓粉絲痛批：「根本不尊重！」金佳垠擁有甜美臉蛋與超絕舞蹈實力，來台後討論度不斷，更被球迷稱讚「吃可愛長大」，粉絲數不斷攀升。然而，近日她開直播分享在球場收到的禮物，當中卻出現一包已經開封且吃過的餅乾，讓金佳垠疑惑說：「這是開過的耶！對吧？」粉絲看了紛紛勸她別吃，金佳垠則說：「這種東西不能吃對吧？我不會吃的。」而不只金佳垠收到吃過的餅乾，權喜原也曾有過相同經驗，當時她表示未來可能無法再收粉絲送的餅乾及飲料作為禮物了，坦言：「有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，真的會有點嚇到。」消息曝光後引起網友撻伐，表示：「嚴重懷疑這不是粉絲，是壓根看不起韓援，認為她們只配吃剩的」、「到底給人拆過、吃過的是有什麼毛病」、「超噁的」、「這種事不用傳染拜託」、「不知道是什麼心態，拜託不要丟台灣人的臉」。