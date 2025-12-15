不過主辦單位尚未公布加場消息，請歌迷以官方資訊為主。

▲SJ將於明年1月24日、25日在高雄巨蛋開唱，2場門票已賣光。（圖／翻攝拓元售票tixcraft.com）

韓流帝王Super Junior（SJ）上月才剛在台北大巨蛋連唱3場《SUPER SHOW 10》，也已確定將於明年1月24日、25日移師高雄巨蛋開唱，沒想到隊長利特昨（14）日直播時意外「說溜嘴」，透露，瞬間讓E.L.F.集體傻眼：「所以有3場？」擔心又要搶不到票了。SJ結束日本巡演後，利特昨天開直播和粉絲聊天，話題聊到今年MAMA選在香港啟德主場館舉辦，可容納超過5萬名觀眾，他也直言SJ也想站上這種等級的場地。話鋒一轉，利特突然提到：但他也補充，自己其實不太清楚實際能容納多少人。由於SJ已公布將於2026年1月24日、25日會在高雄巨蛋舉辦《SUPER SHOW 10》，而且門票已售罄，這段話立刻讓粉絲炸鍋，不少E.L.F.崩潰留言：「所以高雄其實有3場嗎？」、「完了又要搶不到票了」、「拜託直接世運吧！」後來有粉絲即時補充，高雄國家體育場（世運主場館）可容納約5萬人，利特聽完後也直言，以SJ來說確實是相當大的挑戰。事實上，SJ今年11月（11／14～11／16）在台北大巨蛋演出時，粉絲曾準備無人機應援，讓全體成員感動不已，東海甚至開玩笑許願：「下次想看杜拜水舞秀。」沒想到粉絲行動力滿滿，把這個願望轉達給擁有高雄世運場地使用權的高雄市長陳其邁，請市長幫忙想辦法，讓演唱會場地從高雄巨蛋升級到世運主場館。更讓粉絲驚喜的是，粉絲立刻把這段話回報給東海，他先是假裝震驚說：「我想說真的不行，不要勉強去辦。」下一秒卻語帶保留笑回：「但如果是你們的話……嗯！」語氣藏不住期待，也讓粉絲更期待明年1月SJ來到高雄時，真的能收到這份「超大禮物」。