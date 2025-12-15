我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小紫（如圖）二月拍攝廣告時，發現鼻梁「整個變S型」，檢查後醫師表示她鼻腔內部受傷情況相當嚴重，「時間再更長得話，後面會壓迫到影響呼吸」。（圖／樂天桃猿提供）

「樂天女孩」小紫外型甜美，私下還是高爾夫球好手，近日她趁著休賽季，做出一項「人生重要決定」，因發現自己的鼻梁「整個變 S 型」，進一步檢查後才確認是鼻中隔彎曲、鼻梁嚴重變形，決定動手術。小紫坦言：「我真的非常怕痛，所以做這個決定鼓起非常大的勇氣。」近日她也特地錄影，安撫粉絲們的情緒，強調開季前一定會恢復的。小紫今年二月拍攝廣告時，發現鼻梁「整個變S型」，檢查後確認是鼻中隔彎曲、鼻梁嚴重變形。原來她先前曾被重物砸傷鼻子，導致內部軟骨變形且鼻梁歪斜，醫師提醒鼻腔內部受傷情況相當嚴重，「時間再更長得話，後面會壓迫到影響呼吸」。對此小紫決定利用休賽季完成手術。小紫透露，雖然手術相當順利，但術後背部卻長了帶狀性皰疹（俗稱皮蛇），全身疼痛不適，面對接連而來的狀況，她仍心存感激，表示：「目前身體已經恢復，也回到我的工作崗位上。」至於恢復情況如何？小紫說目前仍有些微腫，「一開完刀，整個晚上都在冰敷，很認真的冰敷兩週，可能這樣消比較快」。另外，醫師建議她要到二月才能回歸球場，透露：「因為是取肋骨的軟骨當修復鼻子的材料，目前肋骨比較痛，現在也不太能做激烈運動。」她最喜愛的高爾夫球，也必須按下暫停鍵，即使如此小紫仍以正向心態面對復原期，更向粉絲保證開季前一定會恢復。