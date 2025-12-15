我是廣告 請繼續往下閱讀

▲石知田回應網友留言超爆笑。（圖／翻攝自Threads）

台劇《如果我不曾見過太陽》第二部曲已經在Netflix上線，立刻攻佔熱播排行冠軍，其中石知田飾演的官二代歐陽悌，是輪暴李沐的主謀，最後被曾敬驊砍死。石知田在劇中吊兒郎當的模樣，讓所有劇迷氣得牙癢癢，不過卻有人以為那是曾博恩演的，還在Threads上發文「瘋子本色演出」，釣出石知田尷尬回「嗨」，引來熱烈討論。有網友在追《如果我不曾見過太陽》時，看到歐陽悌噁心的嘴臉，忍不住截圖放上社群平台，還寫下「曾博恩演瘋子真的是本色演出」，沒想到引來飾演歐陽悌的石知田回應，「嗨」，讓許多網友笑瘋，「正主來回覆了」、「演到我也好討厭歐陽悌」、「他真的也很會演，每場有他我拳頭都好硬」。石知田很常在Threads上海巡，有人說不滿意歐陽悌死得太簡單，希望有不同死法，還發起創意大賽，石知田看了之後留言，「覺得很好奇，但又有點不想面對，好複雜的心情。但⋯我也卡一個位子好了」。還有人說他雖然很壞，但也讓人很愛，石知田調皮喊，「目前已經許多人愛到想打我」。事實上，石知田是高材生，高中讀的是師大附中，畢業於台大土木工程學系，客串過電影《我的少女時代》，在電視劇《如果花知道》、《最佳利益》等都能看到他的身影。Netflix暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》，