台劇《如果我不曾見過太陽》第二部曲已經在Netflix上線，立刻攻佔熱播排行冠軍，其中石知田飾演的官二代歐陽悌，是輪暴李沐的主謀，最後被曾敬驊砍死。石知田在劇中吊兒郎當的模樣，讓所有劇迷氣得牙癢癢，不過卻有人以為那是曾博恩演的，還在Threads上發文「瘋子本色演出」，釣出石知田尷尬回「嗨」，引來熱烈討論。
石知田反派演太好！糗被誤認曾博恩
有網友在追《如果我不曾見過太陽》時，看到歐陽悌噁心的嘴臉，忍不住截圖放上社群平台，還寫下「曾博恩演瘋子真的是本色演出」，沒想到引來飾演歐陽悌的石知田回應，「嗨」，讓許多網友笑瘋，「正主來回覆了」、「演到我也好討厭歐陽悌」、「他真的也很會演，每場有他我拳頭都好硬」。
石知田很常在Threads上海巡，有人說不滿意歐陽悌死得太簡單，希望有不同死法，還發起創意大賽，石知田看了之後留言，「覺得很好奇，但又有點不想面對，好複雜的心情。但⋯我也卡一個位子好了」。還有人說他雖然很壞，但也讓人很愛，石知田調皮喊，「目前已經許多人愛到想打我」。
事實上，石知田是高材生，高中讀的是師大附中，畢業於台大土木工程學系，客串過電影《我的少女時代》，在電視劇《如果花知道》、《最佳利益》等都能看到他的身影。
Netflix《如果我不曾見過太陽》 影集資訊
Netflix暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》，
劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「 暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪。
沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，
並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐 飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊， 埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。《 如果我不曾見過太陽》 一部曲已於2025年11月13日Netflix全球獨家上線熱 播中，二部曲於12月11日上線。
資料來源：《如果我不曾見過太陽》IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
