身家據傳高達89億台幣的武打巨星李連杰近日因身體康復、回春等話題受到外界關注，向太（陳嵐）最近也在影片中分享，李連杰把自己全部的財產都上繳給第2任老婆利智，藉此表達真心。這本來是一段婚姻佳話，怎料卻有網友爆料，在李連杰因甲狀腺腫瘤動刀住院時，利智每天只去看他15分鐘，挨批拿了錢就翻臉不認人，掀起討論；不過此事並未得到當事人證實。
向太證實李連杰上繳所有收入 只為追到利智
李連杰1999年再婚娶了利智後，據傳他所有收入都上繳給老婆，向太最近也在影片中證實此事。向太表示當時追求利智的富翁很多，李連杰根本還只是窮小子；為了追到利智，他承諾日後會把所有的收入都交給利智打理，這才打動了利智。
有趣的是，當李連杰拿到第一張3000萬支票時，他卻有點猶豫要不要交出去，還問利智可不可以跟她一人一半，結果利智立刻說：「滾蛋，我們馬上分手」，李連杰為了挽留利智，最終才把支票上繳，之後賺的每一筆錢也都歸利智保管。
利智挨轟貪財 李連杰住院她遭爆每日僅探視15分鐘
而向太的影片曝光後，馬上就有網友嫌棄利智貪財、只愛錢，更有人稱利智在李連杰住院時，每天只去探視他15分鐘。但這些爆料都沒有證據，不過關鍵字「李連杰住院利智被爆每日僅探視15分鐘」已經衝上微博熱搜第12名，掀起大量粉絲討論。
據悉，李連杰住院是因為他去年去切除甲狀腺腫瘤，所幸腫瘤化驗是良性，他並未罹癌。至於利智每日僅探視他15分鐘的說法，有部分理性網友認為，應該是因為醫院有固定的探視時間，夫妻倆的相處狀況只有自己知道，況且他們已經結婚26年了，如果利智真的是壞女人，李連杰不可能與她攜手至今。
李連杰狠心拋棄糟糠妻 利智一度被當成小三
其實利智作為李連杰的第2任妻子，一度被視為介入李連杰與前妻黃秋燕的小三。但李連杰過去受訪時曾坦言，他對黃秋燕根本沒有愛，有的只是責任感跟愧疚，利智才是他真正喜歡的人，因此他才選擇離婚。李連杰當時把僅有的房子、車子和2個女兒都留給黃秋燕，自己淨身出戶，向太才稱他那時的處境是窮小子。
資料來源：微博
