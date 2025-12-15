我是廣告 請繼續往下閱讀

癌症新藥暫時性支付專款 可補位健保尚未支付空窗期

癌症新藥基金上路一週年，台灣癌症基金會執行長張文震提到「對一般民眾而言，這可能只是政策；對正在與病魔對抗的病友，卻是一張『活下去的入場券』。」而一名40歲病友說，自己某天躺在床上追劇，偶然摸到乳房硬塊，檢查診斷為3、4公分的三陰性乳癌。她說，藉由癌症新藥基金不只是幫她省下了一筆醫療費，更重要的是讓她在關鍵時間點，能以國際標準完成最有效的治療。一位40多歲的病友「小鈺」（化名）某天追劇躺在床上，偶然摸到乳房硬塊，進一步檢查被診斷為3至4公分的「三陰性乳癌」。她表示，雖然雖自知是作息不佳的亞健康族群，但平日很少看診；而年前乳房檢查正常，一時間還是很震驚。個案提到，按照醫師建議的療法，前4至5次免疫療程需自費，但靠的是小時候媽媽幫她買的一份小額醫療險，卻只換來腫瘤縮小0.5公分，母女倆都十分挫折。個案說，癌症新藥基金開始透過健保暫行支付給付免疫療法，就像是「一場及時雨」，可以無後顧之憂完成後續療程，並依標準流程調整化療藥物。最後腫瘤細胞已經看不到。個案認為，癌症新藥基金不只是幫她省下了一筆醫療費，更重要的是讓她在關鍵時間點，能以國際標準完成最有效的治療。另外一位50歲的行動心理師小君在過去一年只用健保洗牙，感冒也相當少看醫生，家族並無癌症病史。直到某次如廁時，她在衛生紙上發現一小滴淡粉紅色血漬，因警覺身體一向健康「任何異常都不尋常」。個案利用乳房攝影與子宮頸抹片巡迴車做檢查，子宮頸檢查正常，乳房攝影卻出現鈣化陰影，首次回診就被安排超音波及穿刺，一週後被告知是約4公分的三陰性乳癌，且淋巴受侵犯，消息讓個案相當錯愕，甚至震驚到一度懷疑自己是不是拿錯檢體。個案原以為自己的癌症只能靠傳統化療，但免疫藥物透過癌症新藥基金已納入給付，也順利使用並減輕財務壓力。張文震說，癌症新藥基金源自總統賴清德提出的「健康台灣」願景，以50億元公務預算先行挹注，自2025年起啟動癌症新藥暫時性支付專款，補位健保尚未支付的癌症新藥空窗期，讓病友可以「更快使用、更早治療」。張文震表示，截至8月1日共收載11項癌症新藥，涵蓋肺癌、乳癌、大腸直腸癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤等重大癌別，已有3351位病友家庭受惠，平均每人一年減少約117萬元藥費負擔。張文震提到，對一般民眾而言這可能只是政策，但對正在與病魔對抗的病友而言，卻是一張活下去的入場券。