金曲歌王曹格近日舉辦粉絲見面會時，大方與到場的粉絲合照，結果有一名長髮女粉絲五官神似曹格前妻吳速玲，讓曹格本人也嚇到，合照時頻頻轉頭看向該位女粉絲，甚至脫口問：「妳怎麼那麼像我前妻啊」。現場畫面全被旁觀的粉絲拍下，在微博上掀起熱烈討論。
曹格女粉絲撞臉吳速玲 見面會他直接看傻
一名網友將曹格與女粉絲合照時的影片上傳微博，關鍵字「曹格 以為是我前妻」瞬間衝上微博熱搜。只見影片中，曹格頻頻轉頭望向粉絲，直呼與前妻長得好像。而該名女粉絲確實跟吳速玲一樣留著黑色長髮，五官清秀、眼睛偏細長，就連臉型也跟吳速玲的瓜子臉一致，也難怪曹格會看到恍神。
影片曝光後，其他網友看了也紛紛留言，「真的越看越像，難怪會讓人反覆確認呀」、「連細節處的感覺都像，真的太奇妙了」、「曹格見網友像前妻那反應十分逗趣」、「這也太像了吧，第一眼看到還以為是本人呢」、「曹格表情絕了」、「氣質拿捏得死死的，難怪會讓人看錯」。
曹格自爆曾當過小王 與吳速玲婚前談地下戀
曹格與吳速玲2006年因MV拍攝工作認識，曹格表示自己當時對吳速玲一見鍾情，卻沒有留下聯絡方式，後來在夜店又巧遇吳速玲後，才對她展開熱烈追求。但當時吳速玲已經有男友，曹格與她因此談了2年地下戀，直到吳速玲與當時的男友分手後，才正式把曹格「轉正」。
兩人也在2008年結婚，先後生下1子1女，小孩都十分活潑可愛，曾和曹格一起上節目《爸爸去哪兒2》，吸引許多粉絲關注。可惜這段長達14年的婚姻最終在2022年畫下句點，導火線疑似是因曹格有酗酒問題，才讓吳速玲忍無可忍，提出離婚。
資料來源：微博
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
