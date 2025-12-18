現代交通發達，不少人開始到別的國家生活，隨著全球移民人口增加，聯合國把12月18日訂為一年一度的「國際移民日」，希望提高人們對於移民議題的重視，台灣也把這天訂為「移民節」。
國際移民日由來
因為全球移民日漸增加，已經成為全球現象，聯合國在2000年12月18日宣布，每年的12月18日為「國際移民日」。有些移民是為了對尊嚴、安全與和平，才選擇離開家鄉，還有一些人在遷移的過程中喪命，為了喚起人們對於移民問題的重視，於是創立了這個節日。
台灣也在2011年把每年的12月18日訂為「移民節」，不僅是對國內移民人權與新住民照護的重視，也是對多元文化的肯定與包容。隨著全球移民人口持續成長，這些移民對經濟、文化、藝術等方面做出許多貢獻，也是台灣多元文化發展的重要一環。中央政府與縣市政府也會在移民節前後，表揚模範新住民。
台灣外籍配偶多嗎？
根據內政部統計資料，台灣近10年結婚登記對數，以2015年的15萬4千對最多，隨後逐漸減少，2020年、2021年受到新冠肺炎疫情影響，下降到12萬2千對及11萬5千對，後續疫情趨緩，才又開始增加，2024年回到12萬3千對，其中一方為外籍與大陸、港澳地區人民者計2萬1888對，占17.8%。
另外，依照外籍配偶地區來看，東南亞地區配偶最多，有1萬459人，占非本國籍配偶人數47.8%；中國地區配偶次多，共有6330人，占非本國籍配偶人數28.9%。若以國籍來計算，不算中國、港澳地區配偶，以越南籍7040人最多，美國籍及印尼籍皆為925人並列第2，日本籍835人居第3。
資料來源：內政部
