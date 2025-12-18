我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布萊德彼特拍攝《史密斯任務》時與安潔莉娜裘莉（中）相戀，導致與安妮斯頓離婚。（圖／美聯社／達志影像）

美國演員布萊德彼特今（18）日迎來62歲了！被譽為好萊塢發電機的布萊德彼特，情史與他的演藝生涯一樣充滿傳奇色彩。2000年，他與珍妮佛安妮斯頓結婚，被視為好萊塢黃金眷侶組合，沒想到，5年後布萊德彼特因拍攝《史密斯任務》與安潔莉娜裘莉擦出火花而離婚，引發熱議。回顧布萊德彼特早前情史，他曾與吉兒修倫（Jill Schoelen）求婚卻遭提分手，還曾與茱莉葉路易絲 （Juliette Lewis）大談4年刻骨銘心愛戀，除此之外，布萊德彼特曾與葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）熱戀，分手後還為她槓上製片人，展現重情重義的真性情。擁有好萊塢發電機封號的布萊德彼特情史可謂精彩絕倫，1998年他與珍妮佛安妮斯頓透過經紀人的安排相識進而交往，隨後兩人感情也迅速升溫，並於2年後盛大完婚，但誰也沒料到，這段看似完美的婚姻，會在2005年就寫下句點。當年布萊德彼特拍攝電影《史密斯任務》時，在過程中與安潔莉娜裘莉產生情愫，導致他與珍妮佛安妮斯頓出現裂痕，2014年再與安潔莉娜裘莉步入婚姻殿堂，不過戀情才維持5年就告終。翻開布萊德彼特的早期戀愛史，回到1988年，他曾與16歲的雪蓮麥考克因合作電視劇《Dallas》擦出愛火，但9歲的年齡落差卻引來影迷不滿，最後成為兩人分手的導火線之一。再來到1989年，布萊德彼特接下影集《Cutting Class》時認識吉兒修倫，熱戀數週就閃電求婚，不過這段關係卻僅持續約3個月。當時戶頭剩下800美元（約新台幣25055元）的布萊德彼特，就豪擲600美金（約新台幣18791元），飛往布達佩斯探班吉兒修倫，可見其真心真意，可惜換來的卻是女方坦言自己愛上別人的殘酷自白。後來，布萊德彼特在27歲那年與17歲的茱莉葉路易絲拍攝電影《加州殺手》相識，4年裡兩人愛得深刻，分手時布萊德彼特還感嘆：「我還是很愛她，只是曾誤以為愛能克服所有困難。」到了1994年，布萊德彼特出演電影《火線追緝令》而迷上葛妮絲派特洛，交往超過2年宣布訂婚。結果7個月後，葛妮絲派特洛覺得配不上這麼優秀的他而選擇離開。2017年，好萊塢製片人哈維溫斯坦爆發性騷擾醜聞，掀起 #MeToo運動，葛妮絲派特洛就曾坦言自己也曾是受害者之一。不過，早在1995年，布萊德彼特知情後，就直接找上哈維溫斯坦把他逼到牆邊，怒嗆：「如果再騷擾她，我要你好看。」當年的溫斯坦在影壇呼風喚雨，幾乎沒人敢正面衝突，布萊德彼特卻為了已分手的前女友選擇硬起來，毫不退讓，戀情雖然畫下句點，卻也讓外界看見他重情重義的真性情。12月18日的壽星不只有布萊德彼特！還有台灣主持人王少偉、台灣演員莊岳、韓國演員崔秀宗、中國藝人虞書欣、日本演員小島梨里杏、澳大利亞創作歌手希雅，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！