一對韓國籍情侶旅客於上個（11）月來臺遊玩，詎料坐車到臺中的過程中不慎將裝有重要證件與現金的錢包遺留在35路客運公車上，該對情侶發現後緊張地向臺中警六分局西屯派出所向值班員警楊閎宇求助，結果楊員迅速地聯絡客運公司並物歸原主。滿懷感激的韓國情侶特別致函交通部觀光署，不但逐字描述臺灣警察的積極與貼心，更特別強調「我非常感謝臺灣警方」。當天值班的楊閎宇受理後立即以流利英語向對方確認錢包特徵，並立刻聯繫通報客運業者，不久後，客運即傳來好消息──司機剛好在車上發現錢包先行保管，而為了讓旅客能順利拿回遺失物，楊員當即協助取回該韓籍旅客所遺失的錢包，並確保錢包內財物均無損失，而如此迅速的效率也讓外籍旅客大呼難以置信。這名韓籍旅客回國後依然念念不忘， 11 月 19 日就馬上致函交通部觀光署：「您好。很抱歉使用了翻譯器。我去年十一月從韓國去了台灣。我的女朋友把她的Prada錢包落在了台中35路公車上。我去了台中市警察局第六分局西屯分局。門口一位身材高挑、留著鬍子、戴著眼鏡的警官非常熱心地幫助了我。當時正值午休時間，我餓了。他甚至還查看了監視器錄影。他還幫我們找到了我們搭乘的35號公車。我們沒有台灣的電話號碼。當天晚上，這位警官好心地把我們的錢包放在了我們入住的綠飯店前台。我非常感謝台灣警方。我一定會把這件事告訴台灣警察部門。謝謝。我也感謝所有不會在公車上拿走他人錢包的台灣市民」。不但逐字描述臺灣警察的積極與貼心，也對臺灣人友好、善良、人情味的肯定。第六分局表示，警方不分國籍全力協助有需要的民眾，而這次事件也讓國外旅客更深刻感受到臺灣警察與臺灣人民的溫暖，無形中成為最好的國民外交。