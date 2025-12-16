我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人靜待週二公布的11月就業報告，以及本週一連串經濟數據，投資人觀望氣氛濃厚，美股四大指數週一全數收黑，拖累台北股市今（16）日開盤下跌145.84點、來到27721.1點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.03點、來到265.13點。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌10元、來到1440元；鴻海開盤下跌1.5元、來到220元；台達電開盤下跌14元、來到908元。本週多項關鍵經濟數據將決定市場對進一步寬鬆政策的期待。受美國政府停擺影響而延後公布的數據中，11月非農就業報告預定於週二發布，通膨數據則將於週四出爐。此外，10月零售銷售數據也將成為觀察聯準會是否結束降息循環的重要依據。觀望氣氛導致美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌41.49點或0.09%，收48416.56點，那斯達克指數下跌137.757點或0.59%，收23057.413點，標普500指數下跌10.9點或0.16%，收6816.51點，費半指數下跌43.16點或0.61%，收6990.41點。科技五大巨頭普遍收黑。Meta上漲0.59%，蘋果下跌1.50%，Alphabet下跌0.35%，微軟下跌0.78%，亞馬遜下跌1.61%。半導體股多數走低，AMD下跌1.52%，博通下跌5.59%，輝達上漲0.73%，應用材料上漲0.79%，高通上漲0.54%，美光下跌1.51%。台股ADR多數承壓，台積電ADR下跌1.47%，日月光ADR下跌1.14%，聯電ADR下跌0.38%，中華電信ADR上漲0.24%。