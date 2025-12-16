我是廣告 請繼續往下閱讀

創立「眾量級CROWD」頻道，但現已分手的網紅Andy、家寧，今年3月因財務及情感糾紛對簿公堂、鬧上法院，家寧也以群海公司監察人身分，對群海負責人、媽媽曾淑惠提起刑事附帶民事訴訟，今天新北地方法院傳喚曾淑惠、張家寧和Andy到庭調解。稍早Andy穿著一身西裝現身，但眾人期待的「前任情侶檔同框」則無望！因為家寧本人並未到場，而是委託律師郭柏鴻出庭調解，至於被告「家寧媽」曾淑惠則是身穿白襯衫戴上黑色口罩，低調抵達新北地院。Youtuber家寧（本名張家寧）與前男友Andy老師（本名王崇睿）分手後，兩人創辦的Youtube頻道「眾量級CROWD」經營權、分紅爆發爭議，新北地檢署7月30日偵結，以《稅捐稽徵法》、《刑法》業務侵占罪起訴家寧父親張國龍、母親曾淑惠、妹妹張家芸，家寧則因為擅自更改眾量級的登入密碼，遭到妨害電腦使用罪起訴。9月17日家寧首度出庭透過律師表達，2024年4月與Andy分手時，有約定家寧取得頻道所有權並變更登入密碼，將備援信箱從Andy的email改成家寧的gmail信箱，頻道後台綁定的營利帳戶，也取消綁定Andy的帳戶，顯見雙方對於頻道所有權有變更之意，否則無須進行如此複雜的操作，但這個過程在起訴書裡面並未提及，因此聲請傳喚Andy對質詰問。至於家寧的母親曾淑惠，涉嫌侵占商標權收入109萬元、眾量級頻道收入4318萬元，用以繳卡費、買保險、外幣定存，另外漏報頻道收入逃漏稅572萬元，還找家寧爸張國龍、家寧妹妹張家芸湊出11名人頭員工，偽造2018到2022年有1609萬的薪資支出，藉此逃漏稅。首度開庭時，曾淑惠只承認以人頭員工虛報薪資，其餘不認罪，還說眾量級頻道綁定收益帳戶是Andy改成家寧爸的帳戶，家寧、Andy沒要求取回廣告收益，因此誤認這是感謝曾淑惠、張國龍平常的照顧與恩情。家寧父親張國龍也做無罪答辯，家寧妹妹張家芸是唯一認罪的被告，辯護律師表示，她提供朋友證件時，並非全然知悉用途，只是幫助犯，請從輕量刑；再請法院考量張家芸是間接故意，年紀尚輕、沒有前科，給予緩刑宣告。