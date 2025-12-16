我是廣告 請繼續往下閱讀

證交所與櫃買中心公告，自今（16）日起，華東、波若威與科嶠三檔上市櫃個股列入處置交易，將採分盤方式撮合，華東股價被打到跌停價49.95元，波若威同樣也到跌停價349.5元，科嶠最低一度至76.7元，下跌逾2%。根據證交所與櫃買中心公告，波若威和科嶠為每5分鐘撮合一次，但華東因為短時間內又進入處置，交易撮合時間為每20分鐘一次。科嶠處置期間至12月30日，波若威和華東則到明年1月2日。華東近6個營業日累積收盤漲幅達35.16%，近30個營業日漲幅更達139.22%，近90個營業日，漲幅高達325.28%；另在12月12日當天，沖銷成交量占比達76.15%。值得注意的是，華新麗華昨12日公告，預定轉讓轉投資公司華東3000張持股，脫售後持股尚有10.6萬張股票，交易期間自今年12月15日起，至明年1月14日止。