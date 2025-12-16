我是廣告 請繼續往下閱讀

近年國人赴東南亞的求職詐騙案件屢見不鮮，但隨著緬甸軍方突擊「KK園區」，台灣人開始轉往日本從事詐諞。台灣日本關係協會今（16）日表示，我國駐日館處今年開始頻繁接獲日方通知，有國人在日本涉嫌詐欺被捕，有國人是誤信「暗黑打工」，也有國人是知情而犯，人數高達50位，相較往年是「爆炸性增加」，呼籲國人尊重當地法規，不要貪圖一時報酬，身陷牢獄之災。外交部今上午召開例行記者會，台灣日本關係協會副秘書長林郁慧在業務簡報時表示，提醒國人注意，從今年初開始，我駐日館處頻繁接獲日方通知，國人在日本涉嫌詐欺被捕的案件。有部分國人誤信所謂「暗黑打工」，日文叫做「闇バイト」，說可以免費招待日本旅遊、可以打工的網路訊息。林郁慧說，有部分國人是在不知情的情況下觸犯當地法律，台日協會持續關注這樣的情形，也呼籲國人尊重日本當地法規，不要貪圖一時的報酬，身陷牢獄之災。對於涉嫌詐騙案的國人數目，以及外館是否提供相關協助等，林郁慧指出，民國112年的時候只有4位、113年有5位，到今年為止，已經達到50位，是非常爆炸性的增加。她並說，當日本警方通知我駐日館處的時候，會基於駐館領事看護，去提供國人相關協助，是否需要通知在台灣的家人等。針對涉案人數大幅增加的原因？林郁慧表示，部分國人可能是在不了解的狀況下，因為現在國人對於到東南亞的警覺性比較強，而現在網路上會有些免費到日本旅遊、打工，是因為這樣子所以數據增加。不過，她也說，當然有部分國人是知情而犯，的確有這樣的案例存在。