▲台南市安平區發生酒駕致死車禍！23歲女清潔員遭賓士車追撞慘死，肇事駕駛骨折受困車內被救出送醫。（圖／翻攝畫面）

台南市安平區今日上午發生一起酒駕致死車禍！一輛民間垃圾車在慶平路作業時，遭後方48歲鄭姓男子駕駛的賓士追撞，導致一名23歲、才入職兩個月的陳姓女清潔員被夾擊身亡，目擊同事當場驚嚇落淚。肇事鄭男受困車內被救出後檢傷發現骨折，隨即送醫，而他酒測值竟高達0.95毫克，警方已依酒駕肇事展開調查。事發在今天上午8時多，當時23歲的民間垃圾車陳姓隨車女清潔人員，在安平區慶平路234號前在執行工作時，遭後方48歲鄭姓男子駕駛的賓士轎車追撞夾擊，事故瞬間賓士引擎蓋瞬間濺滿鮮血，女清潔員也當場死亡，同事目睹這一幕，悲痛欲絕、痛哭失聲。至於賓士車駕駛鄭男也受困車內，受有肢體擦傷、雙腳骨折，經救援後緊急送醫搶救。警方表示，鄭男酒測值高達0.95明顯超標，已涉酒後駕車肇事，至於詳細肇事原因由警方報請檢察官相驗釐清，全案將依公共危險及過失致死罪嫌偵辦。據了解，年僅23歲的陳姓女子今年10月才加入環保公司，工作態度認真且與同事相處融洽，沒想到卻在執勤中遇上死劫，讓家屬與同事悲痛萬分。