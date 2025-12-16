九把刀電影新作《功夫》確定明年2月13日上映，成為春節首檔賀歲大片。最新公布的前導預告，只見戴立忍一掌震碎牆壁、神功威力驚人的，而柯震東、朱軒洋變成被小混混圍毆的衰尾高中生，被戴立忍出手相救，再加入正義感十足的王淨，角色塑造都頗具特色，特效場面也值得期待，有機會再創賣座佳績。

▲戴立忍在《功夫》扮演絕世高手，一掌就能震碎牆壁。（圖／麻吉砥加提供）
柯震東再扮高中生卻被圍毆　戴立忍一圓武俠夢

《功夫》改編自九把刀的同名小說，老搭檔柯震東再度扮演高中生，卻是被小混混圍毆、臉上也帶著傷，和過去的耍帥神情相差甚遠。資深實力派戴立忍扮演懷著絕世武功的流浪漢，不管是隔牆暗助柯震東，或是出掌震碎牆壁，都極具氣派。劉冠廷演他師弟，卻是個神祕的反派，造型讓人一新耳目。前導預告在一分鐘內呈現九把刀最擅長的熱血情感、兄弟情誼與逆襲快感，更讓人對票房頗有期待。

自小學習跆拳道的戴立忍笑說，年少時也曾懷抱武俠夢，身為習武之人與電影工作者，他始終覺得沒拍過動作片是一大遺憾，沒想到從影多年後竟能在《功夫》圓夢，表示：「再晚幾年我可能也打不動了。」

九把刀透露：「我很久以前就認為這個流浪漢高手的角色非戴立忍莫屬，但我一直很怕他，看他表演有一種強大氣場。」直到電影籌備進入關鍵階段，才鼓起勇氣對戴立忍提出邀約，當他點頭答應加入的瞬間，《功夫》的夢幻團隊也隨之成形。

▲劉冠廷在《功夫》扮演神祕反派，造型讓人耳目一新。（圖／麻吉砥加提供）
柯震東佩服前輩戴立忍　體能比他和朱軒洋都好

片中與戴立忍有共患難師徒情誼的柯震東，則是被前輩的驚人體能折服：「我們一起上韓國動作指導的課，他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」更讓觀眾對片中扎實的武打動作場面充滿期待。

回想自2001年起在網路連載《功夫》小說，九把刀當時每週固定更新，總有數百名讀者準時在線等待新章節。轉眼25年過去，他始終期待能將《功夫》搬上大銀幕，打造屬於台灣前所未見的奇幻動作鉅作，如今電影版終於問世，他認為這是等待25年的夢想，終於能向全世界觀眾分享我腦海中的功夫世界。」

▲柯震東（左起）、王淨、朱軒洋在《功夫》聯手在城市中行俠仗義，充滿奇幻趣味。（圖／麻吉砥加提供）
為真實還原小說中的武打精髓，劇組特別聘請韓國頂尖動作團隊Triple A、動作導演張材旭，以及台灣金獎動作設計洪昰顥共同合作，融合寫實街頭打鬥與具奇幻色彩的超能力設定，創造出獨樹一幟的混合動作風格，成為影迷最期待的一大亮點。


