九把刀電影新作《功夫》確定明年2月13日上映，成為春節首檔賀歲大片。最新公布的前導預告，只見戴立忍一掌震碎牆壁、神功威力驚人的，而柯震東、
朱軒洋變成被小混混圍毆的衰尾高中生，被戴立忍出手相救，再加入正義感十足的王淨，角色塑造都頗具特色，特效場面也值得期待，有機會再創賣座佳績。
柯震東再扮高中生卻被圍毆 戴立忍一圓武俠夢
《功夫》改編自九把刀的同名小說，老搭檔柯震東再度扮演高中生，卻是被小混混圍毆、臉上也帶著傷，和過去的耍帥神情相差甚遠。資深實力派戴立忍扮演懷著絕世武功的流浪漢，不管是隔牆暗助柯震東，或是出掌震碎牆壁，都極具氣派。劉冠廷演他師弟，卻是個神祕的反派，造型讓人一新耳目。前導預告在一分鐘內呈現九把刀最擅長的熱血情感、兄弟情誼與逆襲快感，更讓人對票房頗有期待。
自小學習跆拳道的戴立忍笑說，年少時也曾懷抱武俠夢，
身為習武之人與電影工作者，他始終覺得沒拍過動作片是一大遺憾， 沒想到從影多年後竟能在《功夫》圓夢，表示：「 再晚幾年我可能也打不動了。」
九把刀透露：「
我很久以前就認為這個流浪漢高手的角色非戴立忍莫屬，但我一直很怕他， 看他表演有一種強大氣場。」直到電影籌備進入關鍵階段，才鼓起勇氣對戴立忍提出邀約，當他點頭答應加入的瞬間，《功夫》 的夢幻團隊也隨之成形。
柯震東佩服前輩戴立忍 體能比他和朱軒洋都好
片中與戴立忍有共患難師徒情誼的柯震東， 則是被前輩的驚人體能折服：「我們一起上韓國動作指導的課， 他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」 更讓觀眾對片中扎實的武打動作場面充滿期待。
回想自2001年起在網路連載《功夫》小說，
九把刀當時每週固定更新， 總有數百名讀者準時在線等待新章節。轉眼25年過去， 他始終期待能將《功夫》搬上大銀幕， 打造屬於台灣前所未見的奇幻動作鉅作，如今電影版終於問世，他認為這是等待25年的夢想， 終於能向全世界觀眾分享我腦海中的功夫世界。」
為真實還原小說中的武打精髓，劇組特別聘請韓國頂尖動作團隊Tr iple A、動作導演張材旭，以及台灣金獎動作設計洪昰顥共同合作， 融合寫實街頭打鬥與具奇幻色彩的超能力設定， 創造出獨樹一幟的混合動作風格，成為影迷最期待的一大亮點。
