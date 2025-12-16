我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人靜待週二公布的11月就業報告，以及本週一連串經濟數據，投資人觀望氣氛濃厚，美股四大指數週一全數收黑，拖累台北股市今（16）日開盤下跌145.84點、來到27721.1點，隨後一路走低，終場下跌330.28點或1.19%，收在27536.66點，成交量放大到5249.54億元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.03點、來到265.13點，早盤一度翻紅，可惜不敵賣壓，終場下跌4.92點或1.86%，收在260.24點，成交量為1463億元。今日個股成交量排行榜前五名為：台新新光金、華邦電、力積電、兆赫、大同；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華邦電、鴻海、聯發科、創意。權值股全數走低，權王台積電以1435元開出、下跌15元，盤中最低一度來到1425元，終場下跌15元或1.03%，收在1435元，拖累大盤指數約有120點；鴻海以220元盤下開出，盤中一度來到215元，終場下跌3.5元或1.58%，收在218元。今日電子股同步走低，首先PCB概念股跌多漲少，金居被打到跌停價247元，南電、台燿、高技、台光電下跌逾6%，華通、景碩下跌逾5%，博智、建榮、銘旺科、毅嘉、楠梓電下跌逾4%。不過仍有零星個股點火，晟鈦、合正攻上漲停板。記憶體族群也同步走低，華邦電爆出34萬5273張成交量，位居今日第二名，終場小跌0.7%，收在70.6元，力積電下跌逾3%，旺宏、南亞科下跌逾2%。電線電纜股也同步走低，類股指數下跌逾3%，華新下跌逾4%，合機下跌逾3%，大亞、華榮、禾聯碩、燦星網下跌逾2%。華新走低，也拖累華新麗華集團股的表現，其中華東被關禁閉，終場下跌逾9%，信昌電下跌逾4%，精成科、瀚宇博下跌逾3%，華新科、新唐、彩晶、佳邦下跌逾2%。不過還是有族群逆勢走高，金融股近期受到外資青睞，昨日外資買超前10大名單中，由台新新光金居冠領先，外資單日買超逾2.8萬張，位居第2的是聯電，外資買超逾2.5萬張，接續為凱基金、第一金、三商壽、華航、台泥、永豐金、元大滬深300正2、復華富時不動產，帶動今日金融類股指數上漲0.25%，台新新光金上漲逾3%，國票金、第一金、永豐金、元大金上漲逾1%。