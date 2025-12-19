我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龍俊亨（左）成為泫雅（右）心中依靠，兩人曾共同經歷低潮，成為感情穩固基石。（圖／泫雅IG@hyunah_aa）

韓星龍俊亨在今（19）日迎來36歲生日了！他和愛妻泫雅的愛情故事根本是偶像劇劇本，兩人當年都曾待過Cube娛樂，因為合作歌曲〈Change〉牽起了緣分，就此當了長達18年的超級好朋友，感情也在漫長歲月中逐漸昇華，更在去年10月甜密結為夫妻。最讓人羨慕的是，龍俊亨對泫雅的愛是百分百的接納與尊重，從不要求她為了婚姻改變自我。尤其在泫雅面臨人生低谷時，他始終不離不棄，成為她最可靠的支柱。泫雅曾在節目中透露，他們婚後幾乎沒吵過架，這背後也藏著夫妻倆互相遷就、彼此疼愛的日常！回顧龍俊亨與泫雅的感情，彷彿命中註定般，兩人同樣曾為Cube娛樂旗下藝人，一個在男團BEAST，一個在女團4minute出道，後來合作〈Change〉舞台還被粉絲視為超人氣CP。2024年1月兩人在IG曬出甜蜜牽手照公開戀情，寫下「請大家多多關照」，引發大批粉絲熱議，紛紛表示祝福。從相識到相知、再到相戀，龍俊亨、泫雅默默經歷18年時光，最終於2024年10月攜手步入婚姻殿堂，開啟幸福新篇章。今年5月，泫雅登上節目《李龍真的無用資訊》分享婚後生活，她一開場就笑著說自己最近非常好，臉上的幸福感完全藏不住。接著泫雅透露，自己一直以來都有失眠的問題，但只要和龍俊亨待在一起，就能瞬間安心，睡得也更踏實。泫雅還大方透露，兩人婚後都沒吵過架，她坦言：「也吵不起來啦，就算吵起來也是他會贏。」而這番話背後，其實藏著夫妻倆彼此遷就、互相包容的日常；泫雅也提到，龍俊亨從未想過改變她，而是全然接受她最真實的樣子。或許正因如此，對泫雅來說，沒有什麼比這份愛更珍貴。其實在龍俊亨以前，泫雅和DAWN曾經高調談了7年的戀愛，還在2023年接受男方求婚，當時堪稱模範情侶，但還是沒能走到最後。相比之下，龍俊亨、泫雅公開戀情不到半年就宣布結婚，也讓粉絲超好奇，到底怎麼能這麼快打動她？泫雅曾在節目上回憶，以前鬧不開心時，DAWN只會冷眼看著她生氣、無動於衷，讓她總是覺得被忽略；後來她與龍俊亨透過經紀公司宣布喜訊時則提到，她和龍俊亨都曾在某段人生低潮中掙扎，而就是在陪伴的過程中成了對方的心靈支柱。正因為有了龍俊亨的陪伴，泫雅在平凡的日子裡找到了安心與依靠，兩人互相扶持、互相照亮，才讓愛情迅速綻放出屬於他們的光芒。12月19日的壽星不只有龍俊亨！還有日本藝人反町隆史、中國歌手馮提莫、台灣饒舌歌手小春、台灣演員江俊翰、台灣演員孫鵬、台灣演員李㼈，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！