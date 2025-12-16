我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗因11月初的「台灣有事」答詢，觸碰中國敏感神經，雙方外交陷入僵局；高市早苗16日在參議院預算委員會再度針對相關議題答詢，被問及日本面臨「存亡危機事態」的條件，高市給出答案。根據共同社報導，在16日的參議院預算委員會上，立憲民主黨派系的無黨籍參議員廣田一質詢時，要求高市早苗撤回曾在國會答辯中指稱「台灣有事」可能成為存亡危機事態的發言。針對可發動集體自衛權的「存亡危機事態」（危及國家生存的危機事態）的要件之一，「與日本關係密切的其他國家」該如何定義時，高市早苗表示，「除了美國以外，符合條件的可能性相當有限」。在此基礎上，對於台灣是否包含在內，高市仍表示：「這不是事先就能特定的，而是會根據個別具體情況來判斷」，重申日本政府一貫立場。報導提到，「存亡危機事態」的情境，是指對與日本關係密切的外國發動武裝攻擊的情況，並且認定日本的生存受到威脅，人民的生命權、自由權和追求幸福的權利有明顯的危險，將受到根本性的顛覆，在這種情況下，使用武力作為集體自衛權的一部分成為可能。