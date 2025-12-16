我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡CES 2026

鴻海科技集團旗下富智康（FIH）將於2026年1月6日至9日參加美國消費性電子展（CES）2026，以「驅動智慧移動未來」為主題，FIH將展示高效能運算（HPC）平台、車載資訊娛樂系統、先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資通訊控制單元（TCU）等核心車載電子解決方案，協助車廠全方位加速變革、提升部署彈性。展覽現場將展示特製的示範車，參觀者可藉由IVI介面操控車輛各項功能，透過HPC的集中式運算和車載系統整合能力，體驗FIH車載電子解決方案提供的流暢操作感受。FIH車載電子事業群副總經理郭文義博士表示，汽車產業已從機械工程主導，轉向以軟體為核心驅動創新，因此需要更強大的集中運算效能、軟體更新能力與資安韌性，以應對產業轉型的挑戰。FIH具備深厚的電子產品研發、製造與系統整合能力，能夠提供產業所需的車載電子解決方案，協助車廠全方位加速變革、提升部署彈性。汽車產業已進入智慧化及電動化，軟體功能需快速迭代、頻繁更新。深度整合IVI與ADAS，同步支援車身控制，如座椅、車窗、燈源控制等，能協助國際車廠優化整車成本架構。以區域控制單元功能，簡化傳統電子控制單元過多的分散式架構，提升系統協作順暢度。全車系統可進行即時線上軟體下載更新，協助車廠快速部署新功能並降低維護成本。現場同時展出FIH自主設計的Ku與Ka頻段低軌衛星用戶終端（LEO User Terminal），其平面式相控陣列天線系統可應用於海事、車用及航空等多元場景，協助客戶布局6G通訊世代。鴻海強調，憑藉超過20年的無線通訊與ICT領域經驗，以及手機與IoT產品深厚的開發與整合能力，未來FIH將持續深化智慧製造、車載電子與設備、機器人三大業務領域為核心，透過全球布局與靈活生產策略，為客戶創造卓越價值。