▲32歲的謝男、莊男無師自通煉毒，選定台南市偏僻地區當製毒工廠規避警方查緝。（圖／翻攝畫面）

刑事局日前接獲線報，位於台南市某製毒集團利用曾文溪旁偏僻地區設置製毒工廠，由32歲的謝姓男子以及32歲的莊姓男子為首。兩人為了規避警方查緝，在白天運送化學原料，深夜進行毒品製造。檢警成立專案小組於日前逮捕謝男、莊男，並於現場起獲大量安非他命原料、設備等，全案依違反《毒品危害防制條例》移送台南地檢署。經台南法院裁定羈押，近日遭到台南地檢署起訴。據了解，32歲謝男、32歲莊男為首的製毒集團為了躲避警方查緝，以「分階段、分處所」之方式，刻意選定於台南市安定區一處鐵皮廠房做為製毒工廠，另選定安南區一處鐵皮廠房做為倉庫及另階段製程之工廠。於白天利用租賃小貨車載送化學原料，再於深夜進行毒品製造。刑事局去（2024年）底接獲線報，經長期蒐證後報請台南地檢署檢察官偵辦，共組專案小組於日前攻堅查緝，破獲第四級毒品氯假麻黃鹼製造工廠。警方於現場查獲第四級毒品氯假麻黃鹼成品毛重177.09公斤、麻黃鹼成品毛重2.0323公斤、製毒原料及設備一批等大批證物。警詢後違反毒品危害防制條例移請臺灣臺南地方檢察署偵辦，謝嫌、莊嫌等2人經法院裁定羈押禁見。此外，由於製造毒品工廠因會排放製毒廢氣廢水，經常隱藏於偏僻山區進行犯罪，警方後續將會持續規劃鎖定製、運、販毒集團及潛藏在此類山區之涉案對象進行查緝，並向上溯源掃蕩幕後幫派組織。