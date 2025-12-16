我是廣告 請繼續往下閱讀

▲適逢兩校姊妹校合作續約，並結合左營高中八十週年校慶系列活動，透過入班課程與走讀體驗、校慶參與、寄宿家庭生活等多元安排，深化姊妹校情誼。（圖／高市府教育局提供）

高雄市立左營高中於12月10日接待日本專修大學熊本玉名高等學校師生到訪，展開為期五日的國際交流行程。適逢兩校姊妹校合作續約，並結合左營高中八十週年校慶系列活動，透過入班課程與走讀體驗、校慶參與、寄宿家庭生活等多元安排，深化姊妹校情誼。交流首日，左營高中舉行歡迎儀式暨姊妹校續約典禮，象徵雙方在既有合作成果上，持續推動更具深度與永續性的國際教育夥伴關係。隨後由左營高中學生擔任導覽解說，帶領來訪師生走入左營西門軍事遺址文化園區，介紹文化資產保存、數位典藏與修復案例，透過學生視角呈現地方歷史脈絡與當代文化保存理念。入班課程方面，左營高中以素養導向與實作學習為核心，安排多元課程深化交流。左營高中亦安排眷村料理實作課程與眷村文化園區導覽，由學生擔任文化解說者，並搭配地方循環經濟文創手作體驗，讓來訪師生深入理解左營地區「以住代護」的文化保存理念，以及地方創生在校園與社區中實際落實的成果，展現學校結合在地文化與教育實踐的特色。此外，日本師生於12月12日全程參與左營高中80週年校慶運動會，從進場觀禮、趣味競賽到各科學習闖關活動，實際融入臺灣高中校園生活。其中，專修大學熊本玉名高校學生更與左營高中全體師生一同齊跳校慶大會操。交流活動延伸至校慶園遊會與「向過去致敬，向未來邁進」八十週年紀念活動。日本師生走入班級攤位，欣賞師生音樂演出，體驗校園多元而開放的學習氛圍。校慶期間亦特別安排師長樂團聯演，由專修大學熊本玉名高校渡邊校長親自擔任爵士鼓鼓手，與左營高中教師共同組成樂團；日文歌曲則由左營高中校長林百鴻勤練後親自演唱，以音樂詮釋兩校多年累積的深厚情誼與對未來持續交流的共同願景。行程最後一日，日本師生前往大東藝術文化中心，觀賞左營高中舞蹈班年度舞展，透過專業舞台演出，認識學校在表演藝術教育上的長期投入與成果。此外，此次交流行程中，亦特別拜訪日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長，就臺日教育交流、青年學習與文化互動等議題進行交流與致意，進一步拓展校際合作在更廣層面的連結。左營高中表示，未來將持續以學生為核心，結合在地文化與國際視野，深化與專修大學熊本玉名高等學校及相關交流夥伴的合作，讓國際教育不僅止於校園互訪，而能在理解、信任與共同願景中長期累積，培育具備全球素養與行動力的青年世代。