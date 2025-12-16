我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院日前三讀通過停砍反年改修法，引發朝野攻防，總統賴清德今（16）日再度強調，在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標；他說，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。賴清德下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」，致詞時首先向所有得獎者表達最誠摯的祝賀，也要代表政府及全體國人，感謝各位長期以來的付出和奉獻。賴清德提到，「公務人員傑出貢獻獎」是公務體系內的最高榮譽，獲獎不只是對各位的肯定，更象徵著大家，持續以專業協助人民、解決問題，更用創新推動國家前進發展。賴清德接著一一點名得獎者，並指出公務人員是國家運作的基石，而政府的職責，就是要讓承擔重任的人，能夠安心投入、長久服務，因此，過去四年，政府三度調升軍公教薪資，包括今年加薪百分之3，在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標。賴清德表示，確保財務永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；現在，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。賴清德提到，相信國人都期待對於年金制度，能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視，而政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。賴清德也說，期許所有公務人員，面對快速變動的國際局勢與科技浪潮，大家都能夠與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓國家的治理、對人民的服務，都能夠一步一步升級，像是今年，人事總處和工研院攜手推動「AI政府領航人才發展計畫」，結合產官學界的資源，培養更多具數位思維、善用科技，並且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更即時、更貼近國人的需要。最後，賴清德再次恭喜所有得獎的同仁與團隊，也要向在背後默默支持各位的家人，致上最高的敬意，「讓我們一起繼續努力，用專業守護國家、用制度照顧人民，我相信，只要公務體系繼續勇敢創新，將能夠為台灣的未來發展，打下更穩固的基礎」。