我是廣告 請繼續往下閱讀

被動元件大廠國巨位於高雄大發三廠鄰近的一間塑膠工廠今（16）日中午發生火災，國巨針對此事表示，確認上述火勢並未延燒至本廠區，未造成人員受傷，也未對生產設備及貨物造成損害，全體員工已依照應變措施迅速且安全地完成暫時疏散。據了解，起火的工廠是生產塑膠隔熱板、保麗龍餐具的禹青企業公司，在高雄市大寮區大發工業區華東路已經設廠42年，資本額1億2000萬元。廠方在塑膠製品製程區，因加熱爐爆炸，引燃附近的油料釀禍，確實起火原因仍待消防局火調鑑識調查。對此，國巨今日說明，本公司高雄大發三廠鄰近其他企業之工廠於今日中午發生火災。消防人員迅速抵達現場，進行火勢撲滅相關作業。國巨也提供廠區內三條水線等消防設施協助滅火。國巨指出，目前確認，上述火災火勢並未延燒至本廠區，未造成人員受傷，亦未對生產設備及貨物造成損害，為保障員工安全，全體員工已依照應變措施迅速且安全地完成暫時疏散。國巨表示，將持續密切觀察現場後續發展情況。同時，對高雄消防單位的專業應對，以及現場團隊的冷靜處置表示高度肯定。國巨強調，本公司始終將安全視為首要原則，並持續落實嚴謹的作業規範，以確保員工福祉與營運穩定。