我是廣告 請繼續往下閱讀

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。對此，民進黨中國部今（16）日表示，「新聞自由」、「組黨參政」都成為中共鎮壓香港的理由，完全背棄中國對香港民眾與國際社會的承諾，呼籲中共與港府應立即釋放黎智英、停止迫害言論與新聞自由。民進黨中國部指出，黎智英創辦媒體，實踐新聞自由、發表時事評論，而民主黨等香港泛民黨派組黨參選，行使公民權利、監督政府施政，這些在民主國家裡都是再正常不過的行為，在中共眼中卻成了「勾結外國、煽動人民、顛覆政權」的罪大惡極，而窮盡一切「國安惡法」甚至「跨境鎮壓」等卑劣手段也要「追殺到底」，完全凸顯中共政府的獨裁野蠻本質。民進黨中國部提到，中共曾承諾香港「『一國兩制』五十年不變」，但在「港版國安法」通過實施後，包括香港眾志、民主動力、新民主同盟、民陣、熱血公民、支聯會、社民連等香港泛民主派政黨陸續宣布解散，本月14日香港民主黨正式停止運作，更象徵香港民主派已被中共徹底「清零」，加上近日舉行的香港立法會選舉，親中建制派也要讓路給「國家隊」，從此香港只能容許「愛國者治港」的一種聲音，種種跡象顯示，香港在中共統治下，已成為「極權統治的試驗場」與「消滅民主的修羅場」。民進黨中國部強調，任何對「與中共和談」能夠「換來和平」抱有幻想的人都應徹底清醒，無論是黎智英或民主黨的遭遇，香港正在發生的事情，未來都會發生在台灣或其他中國野心所及的領域中共的所謂「承諾」，從來都只是能隨時拋棄的詐騙工具，唯有透過實力才能阻止獨裁者的侵略野心，也為有透過實力才能真正確保與守護「民主、和平與繁榮」。民進黨中國部要正告中共當局，應立刻停止利用「港版國安法」等惡質手段抓捕與威嚇香港人民、迫害香港民主與公民社會，並回應國際社會的關切與訴求，立即釋放被「莫須有」罪名定罪的黎智英，不要在錯誤的道路上越走越遠。中國部呼籲，國際與台灣社會都不該對「與中共和談」、「和平協議」甚至「相信習近平」等主張，抱持任何錯誤的幻想，否則只會讓台灣成為繼香港之後的下一座「威權修羅場」。