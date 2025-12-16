我是廣告 請繼續往下閱讀

竹田海渡

《SD鋼彈 G世代 永恆》製作人

小島省吾（Bandai Namco Entertainment Inc.）

▲新事件「大規模攻略戰Vol.1」火熱登場！（圖／業者提供）

完成主要關卡「機動戰士鋼彈」關卡14即可解放本事件。

登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。

※事件詳情請見遊戲內公告。

節目中將由《SD鋼彈 G世代 永恆》的營運團隊為玩家介紹今後各項更新資訊，內容豐富，千萬別錯過！■預計直播日期2025/12/23（二）19:00 (GMT+8)～※節目有可能不經預告逕行變更或終止。＜節目內容＞■直播連結YouTube Live URLURL：https://youtube.com/live/krDMVPB_6qI■節目來賓（省略敬稱）「大規模攻略戰Vol.1」已於12月8日登場。「大規模攻略戰」為「地圖事件」改版升級而成的新事件，添加了新要素「同伴」角色及單位，他們將會參與事件戰鬥，並可加以強化。攻略事件，讓「同伴」加入陣營吧！▼大規模攻略戰簡介▼玩家將在本事件中，與「同伴」一起突破各式各樣的區域，挑戰擊敗藏身在最深處的強敵。本事件中將使用專用的行動點數「PP」。在「大規模攻略戰」中，「同伴」角色及單位將會陪伴玩家一同參與本事件的戰鬥。推進攻略進度後，可強化「同伴」的稀有度、LV、突破界限階段等要素。在事件結束時，「同伴」可維持事件中的強化狀態加入玩家陣營。▼事件預計登場期間▼現正登場 ～ 2025/12/24 10:59 (GMT+8)為止▼注意事項▼兩種精選機體補給現正登場！遊戲中現已推出兩種精選機體補給！分別為登場陣容為UR「天帝鋼彈（EX）」／UR「拉烏‧魯‧克魯澤」、UR「肯普法（EX）」／UR「米海爾‧卡明斯基」的精選機體補給，以及有期間限定單位UR「Ξ鋼彈（EX）」／UR「哈薩威‧諾亞」、UR「佩涅羅珀（EX）」／UR「連恩‧艾姆」等陣容登場的精選機體補給！各機體補給登場的單位與期間不同，敬請留意。▼機體補給詳情▼※預計登場期間：現正登場 ～ 2026/1/5 10:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳細請至遊戲內查看。