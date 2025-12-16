節目中將由《SD鋼彈 G世代 永恆》的營運團隊為玩家介紹今後各項更新資訊，內容豐富，千萬別錯過！
■預計直播日期
2025/12/23（二）19:00 (GMT+8)～
※節目有可能不經預告逕行變更或終止。
＜節目內容＞
YouTube Live URL
URL：https://youtube.com/live/krDMVPB_6qI
■節目來賓（省略敬稱）
「大規模攻略戰Vol.1」已於12月8日登場。「大規模攻略戰」為「地圖事件」改版升級而成的新事件，添加了新要素「同伴」角色及單位，他們將會參與事件戰鬥，並可加以強化。攻略事件，讓「同伴」加入陣營吧！
▼大規模攻略戰簡介▼
玩家將在本事件中，與「同伴」一起突破各式各樣的區域，挑戰擊敗藏身在最深處的強敵。
本事件中將使用專用的行動點數「PP」。
在「大規模攻略戰」中，「同伴」角色及單位將會陪伴玩家一同參與本事件的戰鬥。
推進攻略進度後，可強化「同伴」的稀有度、LV、突破界限階段等要素。
在事件結束時，「同伴」可維持事件中的強化狀態加入玩家陣營。
▼事件預計登場期間▼
現正登場 ～ 2025/12/24 10:59 (GMT+8)為止
▼注意事項▼
遊戲中現已推出兩種精選機體補給！分別為登場陣容為UR「天帝鋼彈（EX）」／UR「拉烏‧魯‧克魯澤」、UR「肯普法（EX）」／UR「米海爾‧卡明斯基」的精選機體補給，以及有期間限定單位UR「Ξ鋼彈（EX）」／UR「哈薩威‧諾亞」、UR「佩涅羅珀（EX）」／UR「連恩‧艾姆」等陣容登場的精選機體補給！
各機體補給登場的單位與期間不同，敬請留意。
▼機體補給詳情▼
※預計登場期間：現正登場 ～ 2026/1/5 10:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳細請至遊戲內查看。
