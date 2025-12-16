我是廣告 請繼續往下閱讀

因應天氣預報顯示12月20日屏東地區降雨機率偏高，屏東縣政府今（16）日宣布，原訂於當天下午2時在屏東縣立田徑場舉行的「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部台日交流演出，將調整場地，改至潮州國際滑輪溜冰場舉行，以確保活動順利進行與演出品質。日本京都橘高校吹奏樂部此次受邀來台，12月20日將蒞臨屏東，與屏東女中、美和科技大學及南榮國中三校進行行進管樂交流演出，透過音樂與儀隊展演，深化校際互動，展現青春活力，也進一步促進台日文化交流與情誼。被譽為「橘色惡魔」的橘高校，以精準到位的演奏實力與洋溢朝氣的笑容風靡台灣，每回登台皆掀起熱潮，形成席捲全台的「橘色旋風」。此次為屏東唯一一場演出，雖因天候因素調整場地，但演出內容與陣容皆維持原規劃不變。縣府誠摯邀請民眾踴躍到場，共同為國內外優秀團隊喝采，近距離感受熱力四射的青春音樂魅力。