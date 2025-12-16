國家住都中心今（16）日表示，「臺北市南京龍江公辦都更案」出資人綜合評選順利完成，最終由宏盛建設（2534）獲得最優申請人資格。全案將投入約34.06億元，規劃興建1棟地上21層地下4層住宅大樓，預計最快於年底完成簽約，期望於2031年完工。
捷運5分鐘黃金地段 規劃托嬰與商業空間
南京龍江公辦都更案位在中山區南京東路三段與龍江路街廓，緊鄰復華公園。基地總面積為3977.13平方公尺（約1203坪），距離捷運南京復興站步行僅5分鐘，車程3分鐘可達建國高架道路，交通便捷，周邊學校、公園綠地等公共設施完備，生活機能成熟，區位條件優越。
宏盛建設與黃宏輝建築師事務所合作，規劃興建地上21層、地下4層一幢一棟大樓。地上1至2層為規劃為托嬰幼兒、醫療保健及商業等使用空間；地上3層規劃為管委會使用空間，4層以上則為集合住宅。
「風車式」設計引氣流 打造鑽石級綠建築
建築設計採「風車式」量體配置，順應風廊引導氣流，創造適當天際線，增加通風採光面積。露臺與屋頂平台將種植大量綠化植栽，落實節能減碳永續理念。
同時，本案將申請綠建築標章鑽石級、智慧建築標章銀級及耐震標章，並取得新建建築能效1+級（1PLUS）以及WELL健康住宅（WELL for residential）認證，展現永續建築設計理念。
串聯復華公園綠軸 零碎土地變身都市綠廊
國家住都中心表示，此案透過都市計畫變更，將計畫範圍內因不同時期都市開發行為形成的零碎土地，反轉為高密度市中心內最欠缺的公園綠地，創造具有景觀與休憩效益的都市綠廊，讓都市更新不僅僅是完成老屋重建，更是打造整體環境活化的關鍵觸媒。
為串聯公園用地基地及復華公園，國家住都中心說明，將在南側住宅區基地留設開放空間，擴大周邊綠軸，將開放空間轉化為具備社會功能的社交場域，打造鄰里交流與育兒支持的社交場域。
資料來源：國家住都中心
