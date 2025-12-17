我是廣告 請繼續往下閱讀

▲好言娛樂在臉書上發布聲明，說明開除范姜又恩的原委。（圖／翻攝自好言娛樂臉書）

AKB48 Team TP成員范姜又恩正式遭到除名。經紀公司「好言娛樂」日前發布聲明，宣布終止與成員范姜又恩的經紀合約，聲明中指出她犯下「未經同意私接工作」、「私自報名啦啦隊徵選」以及「個人誠信爭議」，共3大違規事項，公司多次勸導後仍未見悔意，最終決定祭出開除處分。好言娛樂聲明指出，范姜又恩的違約行為已嚴重損害公司商譽。包括未經公司協商同意，私下自行承接影響公司形象之工作，以及未經公司同意，私下自行報名參加啦啦隊徵選。還有因個人誠信與他人發生爭執，嚴重影響並損害公司名譽。經紀公司強調，針對這些違約情事，已多次給予機會並勸導改正，但范姜又恩始終未見悔意，違約行為持續發生，最終導致雙方合約關係即刻終止。事實上，這並非范姜又恩首次違規。2024年6月，當時身為AKB48 Team TP研究生的她，就因違反「成員必須遵守的行為條例」，遭到營運團隊祭出停權處分。當時公司為了讓她深刻反省，暫停了她所有公開藝能活動，並全面停止個人IG社群直播更新，取消了她原定出席的公演與周邊販售，希望能給予她重新改正的機會。經過1年多的時間，范姜又恩再度因為違規行為，斷送偶像生涯。