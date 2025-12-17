我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AKB48 Team TP成員蔡亞恩（如圖）推出寫真集《初次見麵》，書中出現多組造型照片，包括穿制服、泳衣和睡衣，她表示好像在搜集泡麵口味。（圖／好言娛樂提供）

AKB48 Team TP成員蔡亞恩（麵麵）推出首本個人寫真集《初次見麵》，書中出現制服、睡衣、泳裝多樣造型，讓粉絲可收藏不同造型，超級寵粉。12月8日發行後，當週成為博客來暢銷榜第一名。為回饋粉絲支持，她帶著高人氣，日前在大直美麗華舉辦首場簽書會，現場人潮擠爆，她從下午2點半一路簽到晚上8點，連續5.5小時馬拉松式簽名，簽出超過1千本寫真集。《初次見麵》以「屬於25歲的全部，都想讓你知道」為核心概念，收錄蔡亞恩各種熟悉或是沒見過的模樣，包括校園的青澀制服、賴床的鄰家睡衣、可愛洋裝，青春泳裝，一次全收。