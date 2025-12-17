AKB48 Team TP成員蔡亞恩（麵麵）推出首本個人寫真集《初次見麵》，書中出現制服、睡衣、泳裝多樣造型，讓粉絲可收藏不同造型，超級寵粉。12月8日發行後，當週成為博客來暢銷榜第一名。為回饋粉絲支持，她帶著高人氣，日前在大直美麗華舉辦首場簽書會，現場人潮擠爆，她從下午2點半一路簽到晚上8點，連續5.5小時馬拉松式簽名，簽出超過1千本寫真集。
屬於25歲的全部 都想讓你知道
《初次見麵》以「屬於25歲的全部，都想讓你知道」為核心概念，收錄蔡亞恩各種熟悉或是沒見過的模樣，包括校園的青澀制服、賴床的鄰家睡衣、可愛洋裝，青春泳裝，一次全收。
聊到寫真集中這麼多不同樣貌，蔡亞恩笑說：「 好像泡麵排行榜喔！各種口味一次端上桌。」
談到這次寫真集與個人見面會，蔡亞恩表示，這真的是「
人生很多個第一次一起來」的挑戰，「第一次個人寫真集、 第一次以『只有我』為主角的見面會，一開始真的又期待又緊張。」
她表示，比起緊張，更多的是感謝，
因為如果沒有一路支持的粉絲，這些第一次根本不可能實現。 她表示這本寫真集，就像是一份把青春好好收藏起來的禮物。
麵麵簽書首登場！爸媽、哥嫂全家人出動支持
首次舉辦個人簽書會，爸爸、
媽媽、哥哥與大嫂全員到齊支持，蔡亞恩表示，「而且他們不只是來看， 還自己掏腰包買了好幾本寫真書，說也想體驗看看簽書會。」
好笑的是，哥哥當天還上台與她鬥嘴，
笑說輪到他簽名時可以讓妹妹休息一下、不用聊天，身為妹妹的她完全沒有照做，反而照樣劈裡啪啦聊個不停，蔡亞恩說，全家都來了，她感到很溫暖，「 當下真的覺得很溫馨，也很感動。」
AKB48 Team TP成員也沒缺席，伊品擔任活動主持，讓蔡亞恩安心不少，「
如果一開始只有我一個人站在台上，我應該會緊張到發抖。」活動開始前，她也收到成員劉曉晴傳來的加油打氣訊息，她表示，被成員們撐住，「 很謝謝大家一直在背後支持我、替我撐腰。」
菜亞恩表示，拍寫真其實一點都不輕鬆，早起、
長時間拍攝、反覆切換情緒與拍攝風格，對體力與專注力都是考驗， 但看到成品後，她發現鏡頭裡留下的是自己最自然、最真實的樣子，覺得一切都很值得。
