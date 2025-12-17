我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部12日預告「體位區分標準」修正草案，大幅收緊役男體位判定標準，在身高部分由常備役體位從現行158公分至195公分，下修為身高超過150公分都要服役，身高144至150公分則服替代役。不過，消息一出在網路上引發熱議，許多網友甚至開玩笑說「侏儒也要當兵」。對此，國防部長顧立雄今（17）日澄清表示，國防部維持常備役的體位標準，本來常備役的體位標準是身高150公分，身高沒有上限，至於身高150公分以下需不需要服替代役，則由內政部來律定。根據國防部上週公告修正草案，在BMI值方面，常備役體位維持現行16.5≦BMI≦32不變，但免役體位從現行標準大幅提高至BMI大於45才符合。至於替代役體位，A級為15≦BMI小於16.5或32小於BMI≦37.5，替代役體位B級為BMI小於15或37.5小於BMI≦45。身高標準部分，常備役體位從現行158公分≦身高≦195公分，下修為身高≧150公分，同時刪除最高限制。145公分≦身高≦149公分者則將判定為替代役A級，身高≦144公分者才屬免役體位。立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。針對役男新體位標準大幅收緊，媒體詢問是否因為為了缺兵？顧立雄會前受訪表示，國防部維持常備役的體位標準， 本來常備役的體位標準是身高150公分，身高沒有上限，現在還是維持這個標準，至於身高150公分以下是否要服替代役，則由內政部來律定。針對是否要修《妨害兵役治罪條例》加重逃兵刑責，顧立雄強調，當兵是國民應盡的義務，任何推諉閃避兵役的行為都不可取，有關替代役的部分有替代役實施條例，是由內政部主管，國防部會與內政部一起協商討論。