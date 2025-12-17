我是廣告 請繼續往下閱讀

現遭停職的新竹市長高虹安昨（16）日經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，引各界關注，高虹安隨即表示將儘速復職。對此，前立委郭正亮直言，這案應該就到此為止了，高檢署要再抗告真的不容易，另外立法院擬推助理費除罪化的後續也 值得觀察。郭正亮昨上《林嘉源辣晚報》提到，本來大家還在頭痛，萬一選到一半，高虹安被定罪，又無效、又要重選！但現在新竹市應該就不太會有爭議了，就是高虹安選了。很好的是連帶她那幾個助理，都改判3個月或緩刑。郭正亮認為，坦白說，這就是高等法院覺得這個案子的金額實在小到，說要定罪，把一個市長這樣抓下來，說不過去，因為總金額大概10幾萬而已，助理大概只有2萬、3萬。郭正亮指出，這案子會不會連動到立法院擬推助理費除罪化法案，後續也值得觀察。但就高虹安本人的案件，應該就是到此為止了！因為二審無罪，高檢署再抗告真的不容易。