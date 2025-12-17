我是廣告 請繼續往下閱讀

美國公布最新失業率衝上4.6%，加速市場對降息預期，美元指數一度跌至97.87，目前止跌反彈回到98之上，新台幣兌美元今（17）日早盤再貶破31.5元，一度來到31.53元，貶值5.5分。美國最新失業率從預期的4.5%進一步升至4.6%，創4年新高，薪資增幅低於預期，還好非農就業略高於預期，顯示出美國就業市場降溫，但還沒有到大衰退，而10月因為政府裁員影響，讓非農減少超過10萬人，消息公布後美元指數跌破98整數關卡，一度下探97.87，目前止跌回升到98.21附近。至於亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤從154.87回升至154.51，韓元兌美元則從1472.26回貶至1476.4，離岸人民幣兌美元則從7.0363回升至7.0307。新台幣兌美元今日早盤則續貶，以31.5元、貶值2.5分開出，並進一步下探31.53元，貶值5.5分，目前在31.522元至31.53元盤整。