要想延長壽命，除了飲食和運動之外，有充足睡眠也相當重要，神經內科醫師鄭淳予引述最新研究表示，成人若長期每晚睡眠少於7小時，與預期壽命縮短具有高度相關性，僅次於抽菸對壽命的負面影響，因此提醒民眾，應將「睡飽」視為日常健康管理的優先事項。奧勒岡健康與科學大學研究團隊於2025年12月發表在《SLEEP Advances》的大型研究指出，研究分析美國3141個縣市、橫跨2019年至2025年的資料，發現睡眠不足人口比例越高，當地平均預期壽命越短，且睡眠不足是僅次於抽菸的第二大壽命縮短預測因子，其影響程度高於飲食不良、缺乏運動與社交弱化等因素，而根據該研究「每晚7小時」是關鍵門檻。依據美國疾病管制與預防中心及美國睡眠醫學學會定義，成人建議每晚睡眠時間為7至9小時，少於7小時即屬睡眠不足，而目前超過三分之一成年人未達建議睡眠時數。鄭淳予強調，年紀增長並不代表不需要充足睡眠，即使高齡者睡眠較淺、較零碎，仍應確保每晚至少7小時，否則將增加失智、心血管疾病、跌倒與免疫力下降等風險。鄭淳予也在臨床經驗中觀察到，當患者真正落實每晚睡滿7小時後，頭痛、腦霧、白天精神不濟與情緒不穩等問題，往往明顯改善，顯示睡眠對腦部與整體健康具有關鍵影響。因此，鄭淳予強調，若想延長壽命、維持腦部與身體健康，睡眠應與飲食、運動同等重視，三者缺一不可，並提出3項可立即實行生活習慣：1.避免習慣性犧牲睡眠2.不要仰賴週末補眠來彌補平日睡眠不足3.避免影響睡眠品質的行為例如睡前攝取刺激性或油膩食物、過晚進食、睡前長時間使用電子產品或午睡過久等。