我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周湯豪現身粉絲婚禮，新娘嚇瘋哭到妝花掉。（圖／環球音樂提供）

創作歌手周湯豪（Nick）日前趁著巡演時的空擋，變身成婚禮歌手現身粉絲婚禮！新郎、新娘進場時原本播著他的歌曲〈TIL THE END〉，想不到他卻突然拿著麥克風出現，邊走邊唱、慢慢靠近新人，讓新娘又驚喜又感動，哭到妝都花掉了。周湯豪日前趁著難得的周末空檔，驚喜現身粉絲的婚禮現場，送上超級大彩蛋！當天新人進場時，現場播放的是他專輯版的〈TIL THE END〉，沒想到歌曲結束後音樂竟再度響起，下一秒偶像本人無預警登場！只見周湯豪手持麥克風，邊走邊唱，帥氣獻上真人版〈TIL THE END〉，一步步走向新人，新娘當場感動到顧不得妝容，直接爆哭。突如其來的驚喜也讓現場賓客全數看傻，先是一陣錯愕，隨後驚呼聲四起，大家紛紛拿起手機捕捉這難得一刻。周湯豪不僅親自祝賀新人，也向在場所有人送上祝福。活動結束後，他笑說這是自己第一次擔任「婚禮歌手」，能在對方人生如此重要的時刻現身，讓他感到責任重大，「在後台其實滿緊張的，但那是一種很幸福的緊張感，是非常特別的經驗。」周湯豪日前順利完成2025年「REALIVE - DELUXE」巡演福州、深圳、杭州三站演出，每一場都深刻感受到歌迷滿滿的熱情與支持，不少粉絲更是遠道而來，用行動力挺偶像。演出結束後，網路上好評不斷，歌迷大讚他的現場表演充滿能量與愛，不只音樂能振奮人心，舞台上的談話也總是帶著鼓勵與溫度，讓不少人被深深療癒與啟發，也因此收穫「雞湯豪」的全新封號。值得一提的是，每當演唱〈TIL THE END〉前，周湯豪都會依慣例詢問台下是否有人即將步入婚姻，現場回應總是相當熱烈，除了有人高喊「準備要結婚了」，還有人直接對他告白：「有！和你！」甚至大膽直球喊出「周湯豪和我結婚！」他幽默回應自己還沒準備好，但也坦言非常開心〈TIL THE END〉能成為婚禮熱門夯曲，因為創作這首歌時，心境正是幸福又充滿意義，希望能把滿滿的祝福能量傳遞給大家。