▲金賽綸（右）遺屬所公開的「生前錄音」被指控是AI製作。（圖／가로세로연구소 YouTube）

男星金秀賢因爆出和已故女星金賽綸未成年時期交往，雖然他已經多次否認，並表示兩人是在女方成年後才開始交往，不過因金賽綸家屬握有女方「生前錄音」，其中表示有金賽綸親口說兩人在未成年時交往的證據引起爭議，為此相關錄音已經移交國立科學搜查研究院（簡稱「國科搜」）鑑定是否為AI假造，結果已在昨（16）日出爐。根據《韓聯社》報導，針對金賽綸生前錄音檔是否為AI假造一事，國科搜11月時已經回報警方判定結果，最終為「無法判定」，礙於技術問題，他們也無法確定該錄音是否為AI製作或是遭到刻意修改。為了確認金賽倫的錄音檔來源真的是本人，警方目前扣押了《橫豎研究所》主持人金世義的手機、電腦以便做數位取證調查。另外，首爾警察廳廳長15日在例行記者會中表示，「數位取證結果已經收到了，調查現在已經進到最後的收尾階段，預計很快就能知道調查結果。」這份錄音檔之所以重要，是因為金賽綸的家人透過《橫豎研究所》公開，表示是金賽綸生前留下，內容提及自己未成年就和金秀賢交往，為此金秀賢方反駁，表示錄音檔為AI造假，因此以毀謗等罪名對《橫豎研究所》金世義、金賽綸家屬提告。金賽綸今年2月16日過世，得年24歲。其遺屬自3月起透過《橫豎研究所》揭露女兒自2016年還是國中生時，與金秀賢交往長達6年，甚至還出現一名自稱「金賽綸阿姨」的人幫腔，遺屬甚至召開記者會並以《兒童福利法》名義控告金秀賢。對此，金秀賢承認與金賽綸曾交往，但強調是自2019年底她上大學後才開始，且僅維持到隔年春天，否認有任何未成年不當關係，也否認情書是寄給金賽綸，而是當時正在交往的唯一演員女友。金秀賢已對金賽綸遺屬及《橫豎研究所》提起刑事控告與120億韓元的損害賠償訴訟。