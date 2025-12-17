我是廣告 請繼續往下閱讀

在朝小野大情況下，藍白聯手通過許多爭議法案，民進黨今（17）日表示，在國民黨立委眾多濫權、甚至違憲的法案中，其中以「貪污五法」的內容最為貪婪醜惡，呼籲藍委立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐罪犯、侵犯勞動權益的法案。「強推貪污五法，熟悉的國民黨回來了！」民進黨表示，在藍白把持的立法院中，該審的不審，攸關全民的總預算、國防特別預算、國安法案，連交付審查的機會也沒有，但只要是替自己人鬆綁、分錢的法案，就一路強推下去，即使遇到抗議也堅持不撤回。民進黨也整理出「貪污五法」內容，第一，立委貪污助理費合法化，藍委陳玉珍提案修改《立法院組織法》，護航貪污的同黨立委顏寬恒，更想把「公費助理」的經費直接變成立委的私房錢，連核銷也不必。第二，民進黨說，議員貪污助理費合法化：陳玉珍提案修改《地方民意代表費用支給條例》，同樣是為了護航貪污的同黨議員，讓助理費可以被議員任意用、隨便花，還不需要找人頭詐領，「演都不演了」。第三，緩刑犯可參選，民進黨說，陳玉珍提案修改《公職人員選舉罷免法》，試圖放寬社會有高度共識的「排黑條款」，讓有罪判決確定、還在接受緩刑的犯人可以參選公職人員。第四，初選賄選無罪，民進黨表示，藍委林思銘提案修改《總統副總統選舉罷免法》，認為還沒有正式登記為候選人之前，買票不算賄選，不需要這麼嚴格處罰？第五，國庫通黨庫，民進黨說，藍委游顥提案修改《不當黨產條例》，為法院認證的國民黨附隨組織「救國團」解套，耍賴讓當年不正義的黨產不必還給國家。民進黨直言，在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，非常驚訝國民黨立委竟然恬不知恥，提出這麼多自肥、貪腐的法案，面對質疑，還可以厚著臉皮胡言亂語，並強行表決把貪污法案一一交付委員會審查，《不當黨產條例》更不經討論逕付二讀，果然是熟悉的國民黨最對味。民進黨說要敬告，提出「貪污五法」的陳玉珍、游顥、林思銘，在幕後指使的藍委傅崐萁，以及所有連署支持的藍委們，「請立即撤回這些傷害民主法治、護航貪腐罪犯、侵犯勞動權益的法案！立法委員不該挺貪污！」