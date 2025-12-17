我是廣告 請繼續往下閱讀

新青安購屋貸款將於明（2026）年7月屆滿，財政部研擬「新青安2.0」，臉書粉專「工程師看政治」認為，2年前的新青安就引發搶購、房價非理性上漲等亂象，現在又要研擬2.0，擔憂只會一再拉開貧富差距，讓問題一再惡化。財政部政務次長阮清華表示，「新青安」至今已幫助超過10萬名民眾完成購屋夢想，在大幅清查下，已真正幫助到有需求的民眾；數據上，使用寬限期的民眾約占半數，申請最長40年年限者，也僅有約24%。針對「新青安2.0」的政策方向，阮清華稱已跨部會研擬延續性中，將於明年正式公布，不過有媒體報導，公股銀高層認為，其中最長40年、寬限期最長5年、額度上限1000萬元預計等3大支柱預計將不會改變。​對此，臉書粉專「工程師看政治」表示，自己曾說過，新青安是徹底的炒房政策，40年1000萬貸款額，寬限期5年，利率1.775%，沒有限制身份條件，這種政策無異宣告政府帶頭炒房，要所有小白與有錢人都一起上車。該粉專指出，新青安必會引起搶購，房價會非理性上漲，拉開跟通膨的差距，這也是前兩年看到的場景。工程師看政治指出，房價暴漲，會引來央行打房，但不單打新青安，連一般民眾基本的買房換房也一起打下來，祭出無數限制，大砍貸款成數，房地產交易量/金額因而下跌3~7成不等，引起民怨無數對被迫承作低利貸款的公股銀行來說，新青安是賠錢的生意，對員工/股東都沒有好處，但被黨政府逼著，不做又不行，只能乖乖認賠，以上所有的亂象都來自新青安。工程師看政治提到，明年要有新青案2.0，可能加一些年齡/年收入的限制，但優惠條件完全不變、限制年齡是決定給哪些人去炒房，限制收入也只是限制炒房的階級，因此認為只有對巿場衝擊降低一些、房價暴衝機率小一些，僅此而已。工程師看政治說，新青安目的是讓青年安心成家生小孩，但看看數據，11月出生數才7946人，是繼今年4月、5月接連探底之後，再一次創下歷史新低，今年總出生人數應該破不了11萬，跟2024相比，會少掉整整2萬人。逼迫銀行用低利貸款讓人買房，不會改變產業結構，不會誘發新投資，被斷絕的FTA與高漲的電價，都不會有任何改變，因此低薪的現實也不會改變、再怎麼炒房都不會有用，只會一再拉開貧富差距，讓問題一再惡化。「我實在不想看到新青安2.0，但我推測它一定會發生。」不管有房無房，巿場波動與相對剝削在所難免。