▲前台北市刑大偵三隊小隊長林建甫出庭作證，王大陸來報案時，並未在電腦前全程錄音錄影，而是林建甫去隊長辦公室問王大陸受害經過。（圖／記者劉松霖攝）

▲前台北市刑大偵三隊代理隊長劉居榮涉嫌以不相干的案件掩護，暗中為王大陸查詢閃兵集團主嫌的個資。（圖／記者劉松霖攝）

藝人王大陸不滿閃兵集團主嫌陳志明收360萬元卻失聯，涉嫌以非法方式取得陳志明的個人資料，遭到新北地檢署起訴，新北地院今天開庭時，傳喚、現已退休的前台北市刑大偵三隊小隊長林建甫出庭，依據林建甫的證詞，今年2月13日王大陸在富少好友游翔閔陪同下，前往台北市刑大偵三隊辦公室見代理隊長劉居榮，但並未比照一般民眾報案作筆錄全程錄音錄影，而是，遭檢察官質疑未遵守規定。林建甫說，當天劉居榮帶王大陸進隊長的辦公室，並告訴他「」，已經「洗出」犯嫌身分，等下會把資料交給他，先請他製作筆錄。林建甫，王大陸說被綽號「黑哥」還是「小黑」的人騙。林建甫問完案情後，回到座位打筆錄，打到一半，劉居榮來問他「林建甫製作筆錄期間，劉居榮以手機傳送陳志明的社群帳號、銀行帳號及檔案照片過來，林建甫就拿這些資料請王大陸指認，確定陳志明就是黑哥。檢方還想確認，王大陸做筆錄前是否已知嫌犯叫做陳志明？林建甫說王大陸不知道，如果王大陸知道就會講，直到劉居榮傳資料給他，他再找王大陸指認，才確定黑哥是陳志明；（以照片指認應提供六人以上照片），林建甫結束作證離開時，記者問他王大陸做筆錄沒在電腦前面錄音錄影是正常的嗎？是名人才有這種特別待遇？之前有幫其他人也是這樣做筆錄，不用在電腦前面問答的嗎？他並未回答，走進新北地院的行政大樓領證人旅費。