必勝客「15596」超低價優惠代碼掀起122元披薩之亂！現在還有「89元披薩套餐」優惠代碼「15696」被挖出，《NOWNEWS今日新聞》記者實測超好買，百元有找爽吃「個人鬆厚披薩＋副食或飲料」超划算。怎麼使用「必勝客優惠代碼」點餐訂披薩？記者整理「四步驟」手把手教學；發現被關單點不到優惠套餐、或選不了想吃的餐點？兩大QA問題及解決方法一次看。
必勝客不只15596「122元之亂」！挖出89元披薩套餐實測超好買
必勝客超低價優惠代碼「15596」掀起122元披薩之亂！Threads爆紅「15596」優惠代碼瘋傳，花122元爽吃「9吋鬆厚小披薩＋2副食或飲料」。
現在還有「89元披薩套餐」優惠代碼「15696」被挖出！《NOWNEWS今日新聞》記者實測超好買，百元有找爽吃「個人鬆厚披薩＋副食或飲料」超划算。
必勝客官網輸入「15696」優惠券代碼，會出現「15696發票特務雙12C」套餐：
外帶1個個人鬆厚披薩（全口味）＋1份小薯金幣或1罐330cc可樂或1杯玉米濃湯（副食飲料3選1）只要89元。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測可訂購「披薩口味」總共有13款：和風章魚燒、海鮮披薩、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉披薩、超級總匯、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、鳳梨鮮蔬、彩蔬鮮菇披薩、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷披薩，都只要89元。
「副食或飲料」則有3款選擇：為薯金幣（小份）、百事可樂330ml、玉米濃湯（含奶製品）1杯，副食飲料3選1。
被關單點不到優惠套餐、或選不了想吃的餐點？兩大QA常見問題及解決方法
Q1、系統關單點不到優惠套餐？
A1、《NOWNEWS今日新聞》記者實測，發現一開始選擇餐廳門市時，有可能因為系統無法在你選擇的門市、日期及時間供應所選的餐點。解決辦法為：建議重新選擇門市或取餐日期／時間再試試看。
Q2、選不了想吃的餐點？
A2、《NOWNEWS今日新聞》記者實測，在餐點選項最下方，系統會顯示你選擇的門市可能已經停止供應部分商品，記者便遇到不只舊金山手工餅皮沒得選，連四小福及香濃蒜香海鮮披薩也沒得點，甚至副食脆糖扁可頌也沒了。解決辦法是，建議選擇其他有顯示的餐點，代表供貨量足夠可出餐。祝大家都能划算吃到披薩優惠。
資料來源：必勝客、Threads
怎麼使用「必勝客優惠代碼」點餐訂披薩？四步驟：手把手教學點餐
- 進入「必勝客 Pizza Hut」官方網站或PK雙響卡APP。
- 點選右上角或選單中的「優惠券專區」。
- 輸入5碼優惠代碼「15696」吃89元套餐、或「15596」吃122元套餐。
- 確認餐點內容無誤後，加入購物車並結帳。
