我是廣告 請繼續往下閱讀

必勝客不只15596「122元之亂」！挖出89元披薩套餐實測超好買

必勝客官網輸入「15696」優惠券代碼，會出現「15696發票特務雙12C」套餐：

《NOWNEWS今日新聞》記者實測可訂購「披薩口味」總共有13款

「副食或飲料」則有3款選擇

▲必勝客優惠代碼「15696」，爽吃「89元披薩套餐」快跟上。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

怎麼使用「必勝客優惠代碼」點餐訂披薩？四步驟：手把手教學點餐

進入「必勝客 Pizza Hut」官方網站或PK雙響卡APP。

點選右上角或選單中的「優惠券專區」。

輸入5碼優惠代碼「15696」吃89元套餐、或「15596」吃122元套餐。

確認餐點內容無誤後，加入購物車並結帳。

▲被關單點不到優惠套餐？選不了想吃的餐點？兩大QA常見問題及解決方法。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

被關單點不到優惠套餐、或選不了想吃的餐點？兩大QA常見問題及解決方法

解決辦法為：建議重新選擇門市或取餐日期／時間再試試看。

解決辦法是，建議選擇其他有顯示的餐點，代表供貨量足夠可出餐。祝大家都能划算吃到披薩優惠。